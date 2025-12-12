בארץ הגיבורים: הוריו של אל"מ אסף חממי ז"ל מדברים על הכל

קצת יותר מחודש אחרי שאלוף משנה אסף חממי זכרו לברכה הושב לקבר ישראל, הוריו של אחד הסמלים הגדולים של גבורת הלוחמים בשבעה באוקטובר, מדברים לראשונה על הכל.

שמעון אלקבץ פגש אותם במסגרת המסעות שלו בארץ הגיבורים, ושמע מהם על החיים בצל האובדן הכבד, הצוואה שהותיר להם, על הקרב ההירואי שניהל עד שנפל ונחטף - וסגירת המעגל המרגשת של האבא שגרמה לו להתפרק לעיני המצלמות.

"אסף היה איש של חיבורים, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים", מספרת קלארה אימו של אסף, "אני חושבת שאסף השאיר לנו מעין צוואה - אסור לכם לעצור".

