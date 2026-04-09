בניגוד לטקסים הממלכתיים: עצרת יד מרדכי תתקיים עם קהל

עצרת הזיכרון לשואה ולגבורה ביד מרדכי, הפותחת את אירועי יום הזיכרון כבר 79 שנים, תתקיים השנה בפורמט ייחודי לאור הנסיבות הביטחוניות. בעוד שהטקסים ביד ושם ובכנסת הוקלטו מראש ללא קהל, ביד מרדכי הוחלט לנצל את הפסקת האש ולארח מאות מוזמנים בערב יום שני, ה-13 באפריל. האירוע ייערך תחת הנחיות פיקוד העורף ובסימן "כולנו ילדים של החיים".

הטקס המסורתי נערך למרגלות גבעת השואה והתקומה, אתר המזוהה עם פסלו של מרדכי אנילביץ' ומסמל את החיבור שבין החורבן לגבורה ולתקומה. העצרת, המאורגנת על ידי קיבוץ יד מרדכי בשיתוף קרן חבצלת, מכון מורשת, ההסתדרות הציונית וקק"ל, תועבר בשידור ישיר בערוץ רשת 13 ובפלטפורמות הדיגיטל עבור הקהל הרחב.

רגע השיא של הערב יהיה הדלקת המשואה על ידי דניאל לוז בן ה-92, שורד שואה ומוותיקי קיבוץ נירים ובארי. לוז ידליק את המשואה בשם כל השורדים, ולצדו יישאו דברים ראשי הארגונים השותפים, ביניהם נציגי קק"ל וההסתדרות הציונית, שיעלו על נס את רוח החוסן והמשכיות הדורות ביישובי האזור ובמדינה כולה.

העצרת, בהנחיית אודי סגל, תלווה בביצועים של מיטב האמנים, בהם עדן גולן, רביב כנר ולהקת ג'יין בורדו. השירים, ביניהם "רקמה אנושית אחת" ו"אפר ואבק", ישתלבו עם סיפורי הגבורה ההיסטוריים במטרה להעניק ליום הזיכרון משמעות עמוקה ומרגשת, המדגישה את הניצחון של החיים על פני החורבן.