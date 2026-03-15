"אומרים שאתה מת": ראש הממשלה מגיב לקונספירציות ברשת | צפו

על רקע גל שמועות שהתפשט בימים האחרונים ברשתות החברתיות, שלפיהן ראש הממשלה בנימין נתניהו מת או שהופעותיו האחרונות נוצרו באמצעות בינה מלאכותית, פרסם היום (ראשון) נתניהו סרטון שבו הוא נראה מבקר בבית הקפה "הסטף" בירושלים ומתייחס ישירולקונספירציות על מצבו.

בסרטון אומר נתניהו בחיוך: "אני מת על קפה, אני מת על העם שלי. אתם רוצים לספור את מספר האצבעות?" - רמז לטענות ברשת שלפיהן בסרטונים שלו הופיעו כביכול עיוותים שמרמזים על שימוש בבינה מלאכותית.

בהמשך פנה נתניהו לציבור והתייחס גם לאזרחים שיוצאים להתאוורר במהלך ימי הלחימה. "אפשר לצאת להתאוורר", אמר, "אבל ליד מרחב מוגן. העמידה שלכם מדהימה, היא נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל ולמוסד".

לדבריו, ישראל ממשיכה לפעול בעוצמה בזירות השונות: "אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל אנחנו עושים דברים. מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, וגם בלבנון ממשיכים".

ברשתות החברתיות הופצה בימים האחרונים שמועה שלפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו מת, או שלחלופין ההופעות האחרונות שלו בתקשורת הן סרטונים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית. השמועה התפשטה בעיקר בפלטפורמות כמו X, טיקטוק וטלגרם, והגיעה גם לקהלים מחוץ לישראל.

מקור מרכזי לשמועות היה סרטון ויראלי שבו לטענת משתמשים ניתן לראות עיוותים בידו של נתניהו, כולל טענה כי מופיעות שש אצבעות, מאפיין שמזוהה לעיתים עם טעויות של מערכות יצירת תמונה מבוססות AI. בנוסף הופצו ברשת צילומים וקליפים שטענו כי נתניהו נפצע או נהרג בתקיפה, לצד פוסטים שטענו כי הודעה רשמית על מותו פורסמה ונמחקה. עם זאת, לא נמצאה לכך כל הוכחה, והגורמים הרשמיים בישראל הכחישו את הטענות.