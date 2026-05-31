בשל מגעים מתקדמים עם צה"ל: החרדים דוחים ביממה את ההפגנות

החרדים החליטו לדחות את ההפגנות המתוכננות להיום (ראשון) ב-24 שעות. "לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות משא ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות ואברכים מהכלא הצבאי", הסבירו בפלג הירושלמי את ההחלטה.

"ככל שלא יחולו פריצות דרך מספקות, יימשכו צעדי המחאה במלוא העוצמה. פרטים מעודכנים בנוגע למועדי ההפגנות ולתוצאות המגעים יפורסמו בהמשך", הוסיפו.

בעקבות מעצר של מספר תלמידי ישיבה ביום שישי האחרון, הפלג הירושלמי תכנן הפגנות היום במספר צמתים מרכזיים בארץ, בין היתר בבני ברק וירושלים. בנוסף להפגנות בכבישים, בהמשך השבוע צפויים להגיע 200 תלמידי ישיבה גרודנא מהפלג הירושלמי ויסגירו את עצמם לכלא הצבאי, במטרה ליצור עומס על הסגל ולשבש את פעילותו. גם העדה החרדית הקיצונית מירושלים תצטרף להפגנות, מה שצפוי להפוך את ההפגנה לאלימה יותר.

בהודעה שקיבלו מאות פעילי הפלג הירושלמי נכתב: "להרעיש עולם ומלואו, שלטון הרשע נלחם בכל הקדוש והיקר לנו. הצבא הניחו את ידיהם הטמעות וחטף שני בחורי ישיבה והשליכם לכלא הצבאי. הם מנסים לשבור אותנו. מחזירים מלחמה. כל ציבור היראים וחרדים לדבר השם יוצא למחאה אדירה וכבירה שתזעזע את העולם מקצה לקצה היום אחר הצהרים בהכרזה: לא נוגעים בבחורי הישיבות".

ההפגנות המתוכננות באו בין היתר על רקע מעצר של תלמיד ישיבה בקריית גת, אשר הגיע לתחנת המשטרה בעיר כדי להתלונן על שכניו. המעצר היה בניגוד להנחיית המפכ"ל שלא לעכב תלמידי ישיבה המגיעים לתחנות המשטרה מיוזמתם לשם קבלת סיוע משטרתי.