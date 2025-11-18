הרביצו והשליכו כיסאות: קטטה אלימה בין חיילים במוצב בצפון

קטטה אלימה פרצה הערב (שלישי) בין חיילים מחטיבת גבעתי לבין חיילים מחיל ההנדסה בחדר האוכל של מוצב בצפון. בתיעוד מהאירוע החמור, נראים החיילים זורקים כיסאות פלסטיק זה על זה ומכים אחד את השני, כאשר מספר חיילים נוספים מנסים להפריד.

בדובר צה"ל גינו בחריפות את התקרית: "האירוע בסרטון חמור ואינו תואם את ערכי צה"ל ואת המצופה מלוחמי ומפקדי צה"ל. האירוע מתוחקר באופן יסודי ומעמיק, ובסיומו יינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. צה"ל מגנה כל פעילות אלימה וימשיך לפעול לשמירת המשמעת, המוסר והמקצועיות בכל עת".