“בדרך חזרה הביתה”: הדגלים כבר מונפים בדרום ובמרכז

מחכים לחטופים. עם ההתרגשות הגדולה לקראת שובם של החטופים לבתיהם, משרד התחבורה באמצעות חברת נתיבי ישראל מבצעים בימים אלו עבודות דגלול והיערכות תשתיתית נרחבת בצירים המרכזיים ברחבי הארץ.

מטעם המשרד נמסר: "מדובר במאמץ לוגיסטי וערכי המתבצע מתוך תחושת שליחות, אחריות לאומית ורגש עז לקראת רגע מאחד ומרגש, שבו עם שלם מתפלל לשובם של יקיריו".

במקביל, לאורך כביש 1 מנתב״ג ועד ירושלים, נתלו דגלי ארצות הברית כהיערכות לקראת ביקורו הצפוי של נשיא ארצות הברית ולשם חיזוק הסמלים הלאומיים לאורך ציר בו יעבור עם הגעתו לירושלים.

המרכז הלאומי לניהול תנועה של נתיבי ישראל מפעיל חמ״ל ייעודי אשר ינטר וינהל את צירי התנועה בזמן אמת, הן לקראת קליטת החטופים והן במסגרת ביקורו הצפוי של נשיא ארצות הברית.

יצוין כי המרכז פועל בשיתוף מלא עם כלל גורמי הביטחון, משרד התחבורה והמשטרה, במטרה להבטיח תנועה סדורה, בטוחה ונטולת עומסים לאורך הצירים המרכזיים.