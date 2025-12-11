תחנות דלק פיראטיות בפזורה הבדואית - סכנת חיים וזיופים

תעשיית הדלק מגלגל סכומי עתק בכל שנה עם כמעט 21 מיליארד שקלים. בעוד והישראלי הממוצע חרד לעליות המחירים, יש מי שנהנים מדלק מוזל, כזה שאין צורך לשלם עליו מס.

לפי הדו"ח שהוציאה תנועת רגב, יש לפחות 93 תחנות דלק פיראטיות בערים במרכזיות שבפזורה הבדואית. מעבר לנזק פוטנציאלי לרכב, מדובר בסכנת חיים ממשית בעקבות תחנות מאולתרות, שאינן מפוקחות כלל ועשויות להתפוצץ.

אז מאיפה באמת מגיע הדלק "בקומבינה"? השערה אחת שעלתה היא שאותם עברייני דלק מצהירים על עצמם כ"חקלאים" ומתוך כך זכאים לו. והבנזין? במשטרה אומרים שמצבורי דלק מגיעים מבסיסי צה״ל ואין שום סיכוי שהדלק מגיע ממקור חוקי.

מדובר צה"ל נמסר: "לא מוכר אירוע של גניבת דלק משטח מחנות צה"ל. צה"ל משקיע משאבים רבים בחיזוק יכולות ההגנה של המחנות והבסיסים הצבאיים, ובשנים האחרונות מיגר וצמצם משמעותית את מספר אירועי הפריצה והגניבה ממחנות צה"ל. האחריות למניעת גניבות משטחים צבאיים ומחנות צה"ל משותפת לצה״ל ולמשטרת ישראל. כלל גורמי האכיפה בצה"ל, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, פועלים על מנת להביא לדין את המעורבים תוך החמרה בענישה בעבירות מסוג זה. נדגיש כי כל מקרה נקודתי ייבדק לגופו ויטופל".

ממשרד האנרגיה נמסר: "תחנות הדלק הפיראטיות בנגב הן תופעה עבריינית חמורה הדורשת טיפול מערכתי ומשולב של כלל רשויות האכיפה. מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות חבר בצוות בינמשרדי שהוקם יחד עם רשות המיסים למיגור תופעת ההון השחור בענף הדלק, ולצד זאת משתתף באופן רציף במבצעי אכיפה משולבים שמובילים גופי הביטחון והאכיפה - בהם משטרת ישראל, רשות המיסים, רמ"י, שירותי הכבאות ורשויות נוספות. עם זאת, למשרד ולמינהל אין סמכות אכיפה עצמאית להסרת התחנות הפיראטיות. המשרד ימשיך לקחת חלק פעיל בכל פעולה מתואמת, לתרום את הידע המקצועי שברשותו ולעמוד לרשות הגופים המובילים את המאמץ למיגור התופעה ולשמירה על בטיחות הציבור".

מטעם רשות המיסים לא נמסרה תגובה.