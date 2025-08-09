נתניהו: "נעביר את עזה לשלטון חדש"; הרש"פ שוקלת להכריז על עצמה כמדינה | סיכום חדשות השבת

מומלצים -

סיכום חדשות השבת: הרשות הפלסטינית שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בספטמבר, כך דווח היום (שבת) בעיתון הקטארי "אל ערבי אל ג'דיד". רה"מ בנימין נתניהו הגיב אתמול לביקורת העולמית על אישור הקבינט המדיני ביטחוני להרחיב את פעילות צה"ל ברצועה: "לא נכבוש את עזה - נשחרר אותה מחמאס". נשיא ארה"ב טראמפ הודיע הלילה כי הוא צפוי להיפגש עם נשיא רוסיה פוטין באלסקה ביום שישי בשבוע הבא. תקרית אנטישמית אירעה היום בקנדה כאשר גבר יהודי הותקף באכזריות לנגד עיני ילדיו בלב העיר מונטריאול. שלושה בני אדם נורו היום לאחר שנער בן 17 פתח באש בטיימס סקוור שבניו יורק.

דיווח: הרשות הפלסטינית שוקלת להכריז על עצמה כמדינה בעצרת האו"ם בספטמבר

בעיתון הקטארי "אל ערבי אל ג'דיד" דווח היום (שבת) כי ההנהגה ברמאללה שוקלת להפוך את הרשות הפלסטינית למדינה ולהכריז על עצמה כך, באופן חד-צדדי, במהלך העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בחודש ספטמבר הקרוב.

נתניהו על הרחבת הפעילות ברצועה: "נשחרר את עזה מחמאס - ונעביר אותה לשלטון חדש"

ראש הממשלה הגיב אתמול (שישי) לביקורת העולמית על אישור הקבינט המדיני ביטחוני אתמול להרחיב את פעילות צה"ל בעזה. בתגובה, שנכתבה באנגלית בחשבונו ברשת X הוא כתב: "לא נכבוש את עזה - נשחרר את עזה מחמאס". הוא ציין שהדבר הזה "יסייע בשחרור חטופינו". שלושה בני אדם נורו היום לאחר שנער בן 17 פתח באש בטיימס סקוור.

טראמפ הודיע: "אפגש עם פוטין בשבוע הבא באלסקה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי הוא צפוי להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה ביום שישי בשבוע הבא. הביקור האחרון של פוטין בארה"ב היה בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בספטמבר 2015.

בהלה בטיימס סקוור: שלושה נפצעו באירוע ירי

שלושה בני אדם נורו היום (שבת) לאחר שנער בן 17 פתח באש בטיימס סקוור. התקרית האלימה פרצה במהלך ויכוח בין שני אנשים ליד צומת הרחובות 44 והשדרה השביעית, כך מסרה משטרת ניו יורק ל"ניו יורק פוסט". הפצועים הם נערה בת 18, צעיר בן 19 וגבר בן 65. שלושת הקורבנות פונו לבית החולים ומצבם יציב, כך מסרה המשטרה.

אנטישמיות בקנדה: גבר הוכה לעיני ילדיו, הכיפה הושלכה

גבר יהודי הותקף באכזריות לנגד עיני ילדיו בלב העיר מונטריאול. בתיעוד מהאירוע החמור ניתן לראות את התוקף דוחף את הגבר, בעל חזות יהודית ברורה, ולאחר מכן משליך את הכיפה שלו לרצפה ועוזב את המקום, בעוד בתו של הקורבן מבוהלת ומנסה לעזור לו לקום. כל זאת לאור יום ובאמצע הרחוב.

