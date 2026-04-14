לזכר ששת המיליונים: הטקסים הממלכתיים ליום הזיכרון לשואה
צפירה בת שתי דקות נשמעה ב-10:00 ולאחריה שורת טקסים ביד ושם - בהם הקראת שמות הקורבנות • במקביל יוענק בירושלים "אות המציל היהודי" למצילים מתקופת השואה
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: היום (שלישי) בשעה 10:00 נשמעה צפירת דומייה בת שתי דקות ברחבי הארץ, ובמקביל התקיים טקס הנחת הזרים הממלכתי ברחבת כיכר גטו ורשה ביד ושם, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<
לאחר הטקס, אתר יד ושם נפתח לקהל הרחב מהשעה 11:00. במקביל נערך מעמד "לכל איש יש שם" באוהל יזכור, במסגרתו יוקראו שמות קורבנות השואה. בשעה 11:30 יתקיים טקס הנחת זרים נוסף הפתוח לציבור, ובשעה 13:00 תיערך אזכרה באוהל יזכור.
במקביל, התקיים הבוקר בירושלים טקס מיוחד להוקרת יהודים שהצילו בני עמם במהלך השואה, ביוזמת המרכז העולמי של בני ברית וקרן קיימת לישראל, באודיטוריום פולונסקי שבמכון ון ליר. במהלך האירוע יוענק "אות המציל היהודי" לארבעה מצילים מהולנד, פולין וצרפת, בנוכחות נציגים רשמיים, בהם שגרירת הולנד בישראל ובני משפחות המצילים.