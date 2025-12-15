עיריית ירושלים ומשרד הביטחון חתמו הבוקר (שני) על הסכם גג לשיתוף פעולה אסטרטגי במעמד שר הביטחון ישראל כ"ץ. לפי ההסכם, תוקם הקריה הביטחונית בכניסה לעיר - במגדל המתנשא לגובה של 30 קומות, בה יוקמו שלוחות נוספות ללשכות שר הביטחון והרמטכ"ל. כמו כן, לשכת הגיוס תשודרג ותועתק למיקום חלופי שיקבע בהמשך ותוקם מנהלת מגורים לאנשי קבע.

בנוסף לנקודות אלה כאמור, תוקם בקרייה החדשה שלוחה של המנהלת למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית. מוזיאון צה"ל יוקם בסמוך למכון מנדל, ותוקם כאמור מנהלת מגורים לאנשי קבע אשר תקדם מיזמי דיור לאנשי קבע, כולל מיזמי התחדשות עירונית. בתוך כך, מההסכם עולה כי מכללות צה"ל יועתקו ממחנות גלילות לירושלים - אל אחד מן האזורים הנגישים והמרושתים ביותר מבחינת תחבורה ציבורית.

בנאומו בטקס חתימת ההסכם אמר כ"ץ כי "החתימה על ההסכם הזה מתרחשת בתקופה מאתגרת לאחר שנתיים של מלחמה. תקופה בה אויבינו בעזה, בלבנון, בסוריה ובזירות נוספות מבקשים לערער את עצם קיומה של מדינת ישראל".

דוברות המשטרה

עוד הוסיף כ"ץ, "בתוך המציאות הזו, יש מי שמרימים שוב את קולם וקוראים ל"שתי מדינות", ל"חלוקת ירושלים", לוויתורים חד-צדדיים - כאילו לא נלמד דבר מהשנים האחרונות, כאילו לא הוכח פעם אחר פעם שנסיגות חד-צדדיות מביאות טרור, ולא שלום". "הסכם הגג שעליו נחתום היום הוא אמירה ברורה: ירושלים נבנית, מתפתחת, מתחזקת - כבירתה הנצחית של מדינת ישראל ושל העם היהודי", ציין.