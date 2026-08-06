אם חשבתם שסיפורי רוחות הם נחלתן הבלעדית של טירות עתיקות בסקוטלנד או אחוזות נטושות בניו אינגלנד, כנראה שעדיין לא עברתם במבוכי הבטון של בניין כלל בירושלים בשעות הלילה הקטנות. הפולקלור הישראלי גדוש באגדות אורבניות, אך מאחורי חלקן עומדות עדויות מתועדות של עובדים, שומרים ודיירים שנשבעו שראו או שמעו דברים שאין להם הסבר הגיוני. מבתים פרטיים בחיפה שדייריהם נמלטו על נפשם ועד לבתי חולים היסטוריים ומבנים עות'מאניים עתיקים - קיבצנו את שבעת המקומות בישראל שמחזיקים בהיסטוריה האפלה והמסתורית ביותר:

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בניין כלל, ירושלים

הסיפור : במרוצת השנים פורסמו כתבות רבות בעיתונות ובאינטרנט על האווירה המורבידית במרכז המסחרי הנטוש בחלקו. הסיפורים הציבוריים עוסקים בדיווחים של מאבטחים, עובדים ומבקרים על תחושות קור פתאומיות, צעדים שנשמעים במעברים הריקים בלילה ואפילו טענות על דמויות שנצפו ונעלמו בתוך המבוך האדריכלי והמעליות הבלתי נגמרות.

הרקע : השמועות המורבידיות סביב בניין כלל לא נולדו בחלל ריק. המבנה הברוטליסטי העצום הוקם בשנות ה-70 על שטחו של בית החולים "שערי צדק" הישן ולצד בית עלמין קטן. הסיפור המפורסם והמצמרר ביותר שנקשר במקום הוא השמועה שלפיה במהלך יציקת היסודות טמנו עבריינים גופה בתוך הבטון הנוזלי כדי להיפטר מראיות. הסיפור תפס תהודה כה חזקה בשנות ה-80, עד שהתגלגלו שמועות כי לכהנים אסור להיכנס למתחם מחשש לטומאת מת. על אף שהמשטרה שללה את הטענות מכול וכול ולא נמצאה לכך כל ראיה, הסיפור נחקק בזיכרון הירושלמי כחלק בלתי נפרד מה"קללה" המרחפת מעל הבניין.

הבית ברחוב פינסקר 23, חיפה

הסיפור : מדובר באחד הבתים הרדופים המפורסמים ביותר בצפון, שזכה לסיקור תקשורתי נרחב בשנות ה-90 וה-2000. על פי העדויות של דיירים ושכנים, רהיטים בבית זזו ממקומם בעצמם, חפצים נזרקו באוויר, נשמעו קולות בכי של תינוק בלילות וציורים מסתוריים שכוסו והופיעו מחדש.

הרקע : הבית הפרטי בשכונת נווה שאנן נבנה באמצע המאה הקודמת, אך תדמיתו המצמררת נבנתה לאורך עשרות שנים של תחלופת דיירים חריגה. לפי הדיווחים, משפחות ושוכרים שנכנסו לגור בנכס נמלטו ממנו תוך שבועות או חודשים ספורים בלבד, כשהם מדווחים על אירועים בלתי מוסברים: חפצים שנזרקו באוויר, מכשירי חשמל שנפלו מהקירות, קולות בכי של תינוק בלילות, וציורים וכתמים דמויי פרצופים שצצו על הקירות וסירבו להיעלם - גם לאחר שהקירות סוידו וכוסו בשכבות צבע עבות מחדש.

הפרשה הגיעה לשיאה בשנות ה-90, אז הפך הבית למוקד עלייה לרגל של סקרנים, חוקרים, כתבי עיתונות ואפילו רבנים שהגיעו לנסות ולקבוע מה מתרחש בין כתליו. השילוב בין העדויות העקביות של הדיירים השונים, הכתבות הנרחבות בעיתונות והעובדה שהנכס עמד נטוש ומוזנח במשך שנים ארוכות בלב שכונת מגורים שקטה קיבע את מעמדו כ"בית הרדוף" המפורסם ביותר בצפון.

מבנה המרפאות הישן בבית החולים לניאדו, נתניה

הסיפור : סביב מבנה ישן במתחם בית החולים לניאדו התרוצצו במשך שנים עדויות של עובדי לילה ומאבטחים על תופעות מוזרות. בין היתר דווח על מעליות שעולות ויורדות מעצמן לקומות ריקות, דלתות שננעלות מבפנים ודמויות של אחיות בלבוש תקופתי ישן שנראו במסדרונות בשעות המאוחרות.

הרקע : מתחם המרפאות הישן בבית החולים לניאדו שבנתניה נחשב במשך שנים לכר פורה עבור צ'יזבטים ואגדות אורבניות בקרב העובדים. השמועות התמקדו בעיקר באגף ישן ששימש בעבר לאשפוז ולטיפולים רפואיים אך נסגר בהדרגה בעקבות התרחבות בית החולים והעברת המחלקות לבניינים המודרניים החדשים.

עובדים, מאבטחים ואנשי משמרות לילה דיווחו לאורך השנים על תופעות מוזרות כמו מעליות שנוסעות ועוצרות בקומות הנטושות ללא קריאה, דלתות שנטרקות מעצמן, ותחושה חזקה של "נוכחות" במסדרונות הריקים. השמועה המפורסמת ביותר בקרב הצוותים גרסה כי בשעות המאוחרות נראות באגף הישן דמויות המזכירות אחיות בלבוש סיעודי תקופתי - זכר לימיו הראשונים של המוסד - שיש מי שאומר שהן "ממשיכות לעשות את משמרת הלילה שלהן".

הקסטל, אזור ירושלים

הסיפור : באזור הקסטל וההרים הסובבים את הדרך לירושלים קיימים סיפורים מתועדים של מטיילים ותושבים מקומיים על שמיעת קולות ירי, קריאות בערבית ובעברית, וצעדים של חיילים בלילות ללא ירח. חלק מהעוברים ושבים דיווחו על תחושה חזקה של מעקב וצופים בלתי נראים באזור המצודה העתיקה.

הרקע : האתר המשקיף על כביש 1 והדרך לירושלים אינו סתם עוד גבעה נופית - הוא נושא משקע היסטורי ורגשי כבד במיוחד. במהלך מלחמת העצמאות ב-1948, היה הקסטל זירה לקרבות עקובים מדם ופנים אל פנים עם הכוחות ערביים, שהיו קריטיים לפריצת הדרך לבירה הנצורה. בקרבות אלו, שבהם נהרג גם המפקד הערבי הבכיר עבד אל-קאדר אל-חוסייני, נפלו עשרות לוחמים משני הצדדים, וההר נכבש וניזוק שוב ושוב תוך ימים ספורים.

לאורך השנים מטיילים ותושבים מהייישובים הסמוכים דיווחו על תחושות דיסאוריינטציה, מועקה עמוקה, קולות עמומים של ירי, צעדים כבדים וקריאות קרב בערבית ובעברית הנשמעות בשעות הלילה.

בית הקברות הבריטי, רמלה

הסיפור : השמועות סביב בית העלמין ברמלה מתמקדות בדיווחים של שומרים, עובדי תחזוקה ועוברים ושבים על דמויות של חיילים במדים היסטוריים שנראות משוטטות בין המצבות, קולות צעדים קצביים במעברים הנטושים וצלילי נגינה רחוקים של חמת חלילים המגיעים מעומק השטח - דווקא בשעות שבהן המקום נעול וריק לחלוטין.

הרקע : זהו בית העלמין הצבאי הבריטי הגדול ביותר בישראל (ואחד הגדולים במזרח התיכון), וקבורים בו למעלה מ-5,000 חללים ממלחמות העולם הראשונה והשנייה - בריטים, אוסטרלים, ניו זילנדים, הודים ועוד. המרחב העצום, השקט המתוח בלב סביבה אורבנית והעובדה שמדובר באלפי חיילים צעירים שנקברו הרחק ממולדתם יצרו את הרקע המורבידי המושלם לסיפורים על נשמות שטרם מצאו מנוחה.

בנוסף, בבית העלמין הזה קבור גם חייל בשם הארי פוטר שנפל ב-1939. הגילוי של מצבתו הפך את האתר למוקד עלייה לרגל של חובבי פנטזיה וסקרנים, מה שהגביר עוד יותר את הילת המסתורין סביב המקום בשיח הציבורי והתקשורתי.

בית החולים "הנסן", ירושלים

הסיפור : במשך עשרות שנים נפוצו שמועות ועדויות מצמררות של עובדי משמרת לילה, שומרים ולאחרונה גם של אמנים שפועלים במתחם. העדויות מספרות על תופעות בלתי מוסברות המתרחשות בשעות החשיכה: דלתות עץ כבדות שנפתחות ונסגרות מעצמן בחוזקה, צללים חולפים החוצים במהירות את החצר הפנימית הסגורה ותחושה כבדה ועזה של נוכחות במסדרונות האבן. בעבר אף דיווחו מבקרים על שמיעת חריקות צעדים וקולות לחישה עמומים בחדרים המבודדים של מבנה הלבנים הגותי.

הרקע : המתחם הוקם בשנת 1887 בלב שכונת טלביה כבית מחסה מבודד עבור חולי צרעת. בעקבות הפחד העמוק והסטיגמה החברתית שהייתה קשורה במחלה באותה תקופה, המטופלים חיו במתחם בבידוד מוחלט מהעולם החיצוני, מנותקים ממשפחותיהם ומאחורי חומות אבן גבוהות, עד ליום מותם. הניתוק הכפוי והבדידות העמוקה של מאות הדיירים שחיו ומתו בין חדרים אלו לאורך כמעט מאה שנה הפכו את האתר לכר פורה עבור סיפורי אימה.

קולנוע "עדן", תל אביב

הסיפור : בעלי עסקים סמוכים, שומרים ודיירי שכונת נווה צדק מדווחים לאורך השנים על תופעות בלתי מסבירות שמגיעות מתוך המבנה הנטוש בשעות המאוחרות של הלילה: צלילים עמומים של מוזיקה תקופתית שנשמעת כאילו בקעה מרמקולים ישנים, קולות צחוק ורשרוש צעדים קצביים, והבהובי אור מסתוריים מבעד לחלונות הגבוהים - כאילו אולם הקולנוע הנטוש ממשיך להקרין סרטים עבור הקהל שלו גם בחשכה.