"גידלנו מפלצת": שמונה שנים להרשעת התאום שרצח את הוריו וניסה להפליל את אחיו

נורית ונח מעוז ניהלו חיים ירושלמיים שקטים ומכובדים. נורית עמדה בראש מחלקה במשרד המשפטים, נח ניהל מרפאת שיניים גדולה בקניון מלחה. הם גידלו ארבעה ילדים מצליחים: גיא, רופא אורתופד, תמר מעוז-פלמון, כדורסלנית עבר ומאמנת, והתאומים הזהים ניר ודניאל - שנולדו ב-1982.

אלא שמאחורי התמונה המשפחתית המושלמת הסתתר סיפור מצמרר, שהסתיים באחד ממקרי הרצח המזעזעים שידעה המדינה.

תאומים זהים - עולמות שונים

למרות הדמיון החיצוני המוחלט בין דניאל לניר, בני המשפחה סיפרו על פערים עמוקים באופי ובאורח החיים. ניר ניהל חיים מסודרים, שירת כקצין מחשוב במשטרת ישראל ובהמשך השתלב בהייטק. דניאל, עורך דין בהכשרתו, ניסה ללכת באותו מסלול, אך מאחורי החזות המכובדת הסתיר התמכרות קשה להימורים ואופי אלים.

כשנתיים וחצי לפני הרצח רוקן דניאל את כספת הוריו, לאחר ששכנע אותם כי פורץ מאיים על חייו. בפועל, כך התברר, הכסף שימש לכיסוי חובות הימורים שהלכו ותפחו, כולל הלוואות מהשוק האפור. במקביל, אשתו ביקשה להתגרש ממנו, והוא הפך לנטל כלכלי ורגשי על הוריו, שניסו לסייע לו שוב ושוב, גם כאשר נורית עצמה הייתה בעיצומם של טיפולים כימותרפיים.

"הוא רוצח אותי": הבן שרצח את הוריו

בליל אוגוסט 2011 הגיע דניאל לבית הוריו בירושלים. הוא אכל עמם ארוחת ערב וישב לצפות בטלוויזיה עם אביו, בעוד אמו עלתה לחדרה. כאשר האב נרדם מול המסך, שלף דניאל סכין ודקר אותו פעמים רבות.

לפי כתב האישום, נח הספיק לקרוא לנורית. היא ירדה לסלון - ודניאל התנפל גם עליה. נורית עוד הספיקה לצעוק: "הוא רוצח אותי", צעקה שנשמעה על ידי שכנים, אך לא עוררה חשד מיוחד.

מיד לאחר הרצח שטף דניאל את הסכין, גנב 2,000 שקלים מארנק אביו ונסע לדירתו בתל אביב. שם התקלח, השליך חלק מבגדיו ואת הסכין, ואף נסע לדירת הימורים בבת ים. בהמשך חזר לבית הוריו והחל בניקוי יסודי של הזירה - שפך אקונומיקה על הגופות, וניקה מתחת לציפורניהם בניסיון לטשטש ראיות.

כאשר התגלו הגופות והחלה החקירה, התנהגותו החריגה עוררה חשד מיידי. למרות זאת, דניאל התראיין והכחיש כל קשר: "זה הזוי. ההורים שלי מתהפכים בקברם כשעולות כאלה שמועות. הם היו אהובי נפש שלי והייתי אהוב נפשם", אמר.

"קרן פנסיה עוברת בירושה?": החיפושים בגוגל שהפילו אותו

דניאל היה משוכנע כי מחק כל ראיה דיגיטלית. אלא שטכנאי מחשבים הצליחו לשחזר את היסטוריית החיפושים שלו - ומה שנמצא שם הותיר את החוקרים המומים. שעות לפני הרצח חיפש בין היתר:

"איך לחמוק מעונש על רצח?", "האם קרן פנסיה עוברת בירושה?", ו-"רצח כדי לזכות בכספי ירושה".

במהלך המשפט שינה גרסאות, ובקו ההגנה האחרון האשים את אחיו התאום ניר בביצוע הרצח. הסנגור אף הטיח בניר בבית המשפט: "אתה רצחת את ההורים". אחותם תמר התפרצה לעבר דניאל וצעקה: "אין לך בושה".

ניר עצמו אמר לאחר חקירתו: "מה שעשית לי בחקירה לא יסולח. הוא מתעלל בי".

הרשעה ומאסר עולם: "גידלנו מפלצת"

ב-1 ביולי 2013 הרשיע בית המשפט המחוזי בירושלים את דניאל מעוז ברצח הוריו ובהשמדת ראיות. בפברואר 2018 הורשע גם בעבירה נוספת של בידוי ראיות, לאחר שהודה כי שכנע אסיר אחר לשלוח מכתב מזויף לבית המשפט שבו נטען כי ניר הוא הרוצח. דניאל מעוז מרצה מאסר עולם וצפוי לבלות את שארית חייו בכלא.

אחותו תמר סיכמה באחד הראיונות: "גידלנו מפלצת בבית שלבשה בגדים של בן טוב, של עורך דין, של איש אינטליגנטי וכריזמטי. את המפלצת האמיתית הוא הסתיר מאוד טוב".