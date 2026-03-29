שוטרים מנעו מראש הכנסייה הקתולית בישראל להיכנס לכנסיית הקבר

תקרית חריגה בירושלים: אחרי שבוטלה תהלוכת הדקלים וטקסים המוניים נוספים לציון יום ראשון שלפני חג הפסחא בשל הגבלות פיקוד העורף, שוטרי מחוזי ירושלים מנעו הבוקר (ראשון) מהפטריארך של ירושלים, הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה להכנס לכנסיית הקבר בליווי מספר מצומצם של אנשים לקיום טקס לציון החג, זאת על אף סיכום מוקדם מול המשטרה.

בהודעה מטעם הפטריארכיה הלטינית של ירושלים נכתב כי "הבוקר, המשטרה מנעה מהפטריארך הלטיני של ירושלים, הוד רוממותו הקרדינל פיירבטיסטה פיצבלה, ראש הכנסייה הקתולית בארץ הקודש, יחד עם קוסטוס ארץ הקודש, הכומר המכובד פרנצ'סקו ילפו מלהיכנס לכנסיית הקבר בירושלים, בעת שהיו בדרכם לחגוג את מיסת יום ראשון של הדקלים. השניים נעצרו בדרכם, בעודם צועדים באופן פרטי וללא סממנים של תהלוכה או טקס דתי, ואולצו לשוב על עקבותיהם. כתוצאה מכך, ולראשונה מזה מאות שנים, נמנע מראשי הכנסייה לחגוג את מיסת יום ראשון של הדקלים בכנסיית הקבר. אירוע זה מהווה תקדים חמור, המפגין זלזול ברגשותיהם של מיליארדי אנשים ברחבי העולם הנושאים עיניהם לירושלים במהלך שבוע זה".

לפי הכנסיה, ראשי הכנסיות פעלו באחריות מלאה ומאז פרוץ המלחמה עמדו בכל ההגבלות שהוטלו: התקהלויות ציבוריות בוטלו, הנוכחות נאסרה, ונעשו סידורים להעברת החגיגות בשידור חי למאות מיליוני מאמינים ברחבי העולם.

"מניעת כניסתם של הקרדינל והקוסטוס, הנושאים באחריות הכנסייתית העליונה ביותר עבור הכנסייה הקתולית והמקומות הקדושים, מהווה צעד בלתי סביר בעליל ובלתי מידתי באופן בוטה", ננמסר מהפטריארכיה הלטינית.

בעקבות האירוע, שגריר ישראל בוותיקן, יונתן פלד, הוזמן לשיחה. במקביל, גם מדינות נוספות ברחבי העולם ביקשו לקבל הבהרות ממשרד החוץ בעניין.

מהמשטרה נמסר בתגובה: "מתחילת מבצע שאגת הארי ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, נסגרו לכניסת מתפללים כלל המקומות הקדושים בעיר העתיקה, ובפרט המקומות בהם אין מרחב מוגן תקני, במטרה לשמור על שלום הציבור וביטחונו. בקשת הפטריארך נבחנה כבר אמש, והובהר כי לא ניתן לאשרה מאותם שיקולים שפורטו.

"העיר העתיקה והמקומות הקדושים הנם תא שטח מורכב שאינו מאפשר כניסת רכבי חירום והצלה גדולים, דבר שמאתגר מאוד את הכוחות ומהווה סכנה ממשית לחיי אדם בקרות אירוע רב נפגעים. אנו מדגישים כי המשטרה תמשיך לאפשר את חופש הפולחן בכפוף להגבלות, וככל שיהיו שינויים בהנחיות פיקוד העורף, המשטרה תקיים הערכת מצב, כאשר המטרה העליונה שמירה על חיי אדם".