גבר כבן 60 ואישה כבת 68 נפצעו קשה ובינוני היום (חמישי) בפגיעה בבניין בקריית שמונה באחד המטחים שנורו מלבנון. שני צעירים כבני 20 נוספים נפצעו קל. כולם נפגעו מהדף ורסיסים.

מהפרטים עולה כי בני המשפחה לא הספיקו להיכנס למרחב המוגן וכי הטיל נכנס מהחלון לתוך הבית והתפוצץ.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מורן אבו שקארה סיפר: "מדובר בפגיעה בבניין, הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועים של מד"א. במקום היה הרס ועשן, חילצנו מבין ההריסות פצועים והחלנו במהירות בהענקת טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים, אנחנו מבצעים כעת עוד סריקות ופועלים לפינויים לבתי החולים".

"הוזנקנו בכוחות גדולים לזירת פגיעה ישירה בבניין מגורים. כבר בכניסה לרחוב ראינו הרס נרחב, חלונות מנופצים וחלקי מבנה פזורים. חילצו אלינו מספר פצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה שסבל מפציעות רסיסים ואישה בת 68 במצב בינוני עם חבלת ראש. הענקנו להם טיפול מציל חיים בשטח ופינינו אותם בדחיפות לבית החולים. במקביל, טיפלנו בשני נפגעים נוספים במצב קל שסבלו מפגיעות הדף".

מטחים נרחבים נורו לאורך היום לעבר רחבי הארץ גם מאיראן וגם מלבנון. בחיפה נזק נגרם לבתי הזיקוק. נזכיר כי אמש נהרג אזרח זר מפגיעת טיל איראני במושב נטע בשרון.