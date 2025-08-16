טרגדיה בכביש 90: שני רוכבי אופנוע נהרגו מפגיעת רכב

מומלצים -

שני רוכבי אופנוע בשנות ה-50 לחייהם נהרגו הבוקר (שבת) לאחר שנפגעו מרכב בכביש 90, סמוך לצומת שדה אליעזר. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה, מצאו את השניים ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותם במקום. גבר ואישה כבני 70 נפצעו בינוני.

תיעוד מבצעי מד"א

חובש רפואת חירום במד"א, עדן גיגי, סיפר כי שני האופנועים עלו באש: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הגענו למקום וראינו שני אופנועים שעולים באש ורכב פרטי. רוכבי האופנוע שכבו על הכביש במרחק רב מהאופנועים כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלהם הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום.

הרכב הפרטי היה עם פגיעות פח קשות בחלקו הקדמי ושימשה מנופצת. גבר ואישה כבני 70 היו מחוץ לרכב כשהם בהכרה מלאה וסובלים מחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר בינוני".

מהמשטרה נמסר כי "בוחני תאונות דרכים נמצאים כעת בזירה, חוקרים את נסיבות התאונה ומכוונים את התנועה במקום".