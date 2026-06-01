"היית בלתי שביר": סמ"ר מיכאל טיוקין הובא למנוחות, משפחתו וחבריו נפרדו

בני משפחה, חברים, לוחמים ומפקדים ליוו היום (שני) למנוחות את סמ"ר מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי, שנהרג במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון לאחר שנפגע מרחפן נפץ באזור הבופור.

נציג צה"ל בהלוויה תיאר את טיוקין כלוחם מצטיין שפעל מתוך תחושת שליחות עמוקה: "עלית לישראל לפני שש שנים, ובחרת להתגייס לשירות קרבי משמעותי. מפקדיך וחבריך מעידים על אדם מיוחד, בעל חיוך תמידי ולב רחב, שלא חיפש כבוד לעצמו אלא ביקש תמיד לסייע לאחרים", אמר.

בני משפחתו סיפרו על צעיר שהגיע לישראל לבדו ובחר להקדיש את שנותיו להגנה על המדינה. "רק בן 21 היית. צעיר עם חיים שלמים לפניך וחלומות שחיכו להתגשם", ספדו לו. "למרות שהיית בן יחיד בחרת להתגייס. אהבת את המשפחה שלך, את החברים, ומעל הכול את אמא".

בת זוגו נפרדה ממנו בדמעות וסיפרה על העתיד שתכננו יחד. "תמיד דיברת שתציע לי נישואים אחרי שתשתחרר. היו לנו תוכניות גדולות, רצינו לראות את העולם ביחד", אמרה. "תמשיך לדאוג לי מרחוק כמו שדאגת לי תמיד, גם כשהיית בשדה הקרב".

חבריו לצוות תיארו לוחם יוצא דופן, חזק פיזית ונפשית, אך גם אדם רגיש ואהוב. "אף פעם לא לקחת ללב, תמיד היית בשמחה", סיפר אחד מחבריו. "כשהיית בסביבה תמיד היה צחוק". חבר נוסף הוסיף: "היית בלתי ניתן לעצירה. עושה ולא מתלונן, נפצע ולא מתבכיין. גבר על בכל מובן של המילה".

בסיום ההלוויה התחייבו חבריו להמשיך את דרכו. "אנחנו ממשיכים להילחם בשבילך, בכל הכוח כמו שלימדת אותנו", אמרו. "נדאג שכולם ידעו מי היה מיכאל – גיבור ישראל".