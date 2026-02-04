"נוכל הטינדר" נגד נאור ברוך: "אפילו לחרטט הוא לא יודע"

התחקיר שפורסם ב-i24NEWS אודות "מיליארדר הקריפטו" נאור ברוך, ממשיך להכות גלים ברשתות החברתיות ומצית קרב גרסאות. כזכור, החשיפה חשפה סימני שאלה סביב פעילותו של ברוך וקרן הגידור שלו, "AlgoBlessed", שכתובת משרדיה בסינגפור התגלתה כדוכן סושי קטן בקניון.

ברוך, שטען בתחקיר כי "ככל שהאתר נראה גרוע יותר, ככה הקרן מצליחה יותר", מוצא את עצמו כעת תחת מתקפה מצד דמויות מוכרות ברשתות החברתיות. מי שלא נשאר אדיש לממצאים הוא כוכב "האח הגדול" לשעבר, נתנאל רודניצקי, שטען בציניות כי הסדרה "נוכל הקריפטו" צפויה לעלות בקרוב בנטפליקס.

אולם, התגובה המפתיעה ביותר הגיעה דווקא ממי שזכה בעצמו לכינוי "נוכל הטינדר", סיימון לבייב. לבייב לא חסך במילים וביקר את יכולותיו של ברוך: "אפילו לחרטט הוא לא יודע, קח עצה ותתחיל לעבוד על הדיבור", כתב לבייב.

"אם היית משקיע את השנקל שעקצת בקריפטו במקום בפרסום ממומן, אולי היית עושה כמה שקלים. חלאס עם הקשקשת, אתה לא מיליארדר ולא מיליונר – לא בשקלים ולא ברופי".

לבייב אף לעג למיתוג של ברוך כראש "קהילת הטופיסטים" והוסיף: "הדבר היחיד שטופ זה החולצה שיש לך בארון שקנית בטופ שופ".

לקריאה נוספת:

בלי בני אדם: כך עובדת הרשת החברתית החדשה שעוררה בהלה

כוכב נופל: העדויות נגד אשר בן עוז, האסיר שהפך לאיש עסקים

מנגד, נאור ברוך ממשיך להתבצר בעמדתו ודוחה את כל הטענות נגדו. בתגובה שפרסם הוא הבהיר: "את הכסף שלי עשיתי בזכות הרבה מחשבה והשקעות נכונות בקריפטו ובשוק ההון. אני מנסה להבין מה הטענה נגדי? אמשיך לחיות את חיי ולעשות טופ לעם ישראל".