לקראת יום העצמאות ה-78: כך צה"ל נערך לטקס המשואות

צה"ל משלים בימים אלו את הכנותיו לטקס הדלקת המשואות ה-78 של מדינת ישראל, שייערך בהר הרצל. השנה, הטקס יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות" – נושא שנבחר כדי להדגיש את הישגי המדינה בשנה האחרונה ואת עוצמתה של החדשנות הטכנולוגית הישראלית. דגלנים ודגלניות מכלל האגפים והפיקודים בצה"ל ייקחו חלק מרכזי באירוע הממלכתי, כאשר כלל הצורות והמבנים שיבצעו על הרחבה הותאמו במיוחד לרוח התקופה ולמסרים של התחדשות לאומית.

דובר צה"ל

על רחבת הטקס יצעדו כ-125 דגלנים המייצגים את הפסיפס הישראלי המגוון על כל חלקיו וגווניו, כסמל לאחדות בעם. התכנון והחזרות נמשכו כחודשיים תחת המציאות המבצעית של מבצע "שאגת הארי", כאשר המשתתפים פעלו ביחידותיהם לאורך תקופת המלחמה והתייצבו לחזרות במקביל למשימותיהם. המארגנים מדגישים כי החיבור בין העוצמה הצבאית ליכולת ההתחדשות האזרחית הוא שעומד בלב המסר שהטקס מבקש להעביר לציבור בישראל ובעולם.

מפקד הטקס, אל"ם (מיל') שמעון דרעי, המפקד על האירוע מזה שנים רבות, שיתף בתחושת השליחות המיוחדת המלווה אותו השנה. דרעי ציין כי ההכנות המעשיות החלו כבר בראשית חודש ינואר, וכי למרות המתכונת המצומצמת וההנחיות הביטחוניות המחמירות, מדובר באחד הטקסים המרגשים ביותר עבורו. הוא העלה על נס את הלוחמים והדגלנים המוכשרים שייצגו את יחידותיהם בכבוד על הבמה, לאחר שלקחו חלק פעיל בלחימה בחזיתות השונות.

עבור דרעי, שיאו של הטקס טמון במשפט הפתיחה שבחר: "ושבו בנים לגבולם". הוא הסביר כי נושא ההתחדשות מתחבר עבורו להתרגשות העצומה שבפיקוד על הטקס הראשון מזה תקופה ארוכה שבו לא יהיה צורך לפתוח בתפילה לשובם של שבויים ונעדרים, והתייחס בדבריו לחזרתו של רן גווילי ז"ל ולשאר הבנים ששבו הביתה.