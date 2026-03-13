גאיה אורן היא הנערה שנדרסה למוות כשרצה למרחב המוגן ברחובות

הטרגדיה ברחובות: גאיה אורן בת ה-17, היא הנערה שנדרסה למוות לאחר שרצה אמש (חמישי) למרחב המוגן ברחובות. היא בתו של שוטר במחוז ת"א, שחר אורן. הנהג הפוגע בשנות ה-20 לחייו, תושב רחובות, נעצר. נבדק חשד שנהג תחת השפעת אלכוהול.

הנהג נחקר ורישיונו נפסל על ידי קצין משטרה ל-90 יום. במהלך היום הובא על ידי השוטרים לדיון הארכת מעצר בבית המשפט השלום בפתח תקווה.

כזכור, אמש התקבלה התרעה מקדימה מטילים ששוגרו מאיראן לעבר מרכז הארץ, וגאיה רצה למרחב המוגן. עם זאת, לבסוף לא הייתה אזעקה במקום וגאיה נפגעה מהרכב.

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

פרמדיקית מד"א שילה אלפסי שהייתה במקום סיפרה: "הנערה שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מפגיעה רב מערכתית. סיפרו לנו שהיא נפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אבל היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".