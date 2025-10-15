לראשונה מאז 7 באוקטובר: חוף זיקים ייפתח מחדש

לאחר שנהרס באירועי השבעה באוקטובר והיה סגור במשך שנתיים לרחצה ולמבקרים, חוף זיקים ייפתח מחר (חמישי) מחדש.

בשנה האחרונה פעלה המועצה האוזרית חוף אשקלון יחד עם מנהלת תקומה, משרדי הפנים והתיירות, לשדרוג ולבנייתו מחדש של החוף בו נרצחו 18 אנשים, מתוכם 3 תושבי תושבי המועצה. החוף שודרג מחדש בעלות של כ-20 מיליון שקלים, מתוכם כ-6.5 מיליון שקלים ממנהלת תקומה.

בשלב הראשון של פתיחת החוף, החוף יהיה פתוח למבקרים ולמתרחצים החל מהשעה 07:00 עד השעה 18:00, ושירותי הצלה יפעלו החל מהשעה 9:00. בחוף תותר גלישה אך לא תותר בשלב זה פעילות ספורט ימי וצלילה באזור.

בהתאם להערכת המצב המבצעית, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר אישר את המלצת מפקד פיקוד הדרום לאפשר, בתיאום הדוק ובשיתוף עם המועצה האזורית חוף אשקלון, את פתיחת חוף זיקים לציבור והורדת צו השטח הצבאי הסגור שחל על המקום מתחילת המלחמה.

צה"ל מסר כי פתיחתו של החוף התאפשרה לאחר פעילויות מבצעיות משמעותיות של כוחות צה"ל בפיקוד הדרום במרחב צפון הרצועה, ולאחר נוהל קרב סדור שבוצע בפיקוד הדרום ובחיל הים בשבועות האחרונים.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, איתמר רביבו: "לאחר המתנה ארוכה חוף זיקים המיוחד והיפה ייפתח לרחצה ולמבקרים. לצד פתיחת החוף, אנו נזכור וננציח את נרצחי חוף זיקים ולא נשכח את 18 הנרצחים בחוף. אני מבקש להודות למנהלת תקומה, למשרד הפנים ולמשרד התיירות על תרומתם והשקעתם בחוף ובהקמתו מחדש ומזמין את כולם לבוא ולהנות מהחוף המשודרג".

זאב אלקין, שר במשרד האוצר האחראי על שיקום הדרום והצפון: "פתיחת חוף זיקים לציבור, אחרי שהיה סגור שנתיים מאז 7.10, זה עוד אירוע סמלי המדגיש שהחיים בחבל תקומה חוזרים למסלולם. מי שקיוו במעשי זוועה, שביצעו להבריח אותנו לתמיד מהאזור, רואים היום בעיניים כלות את שיקום וחיזוק ההתיישבות בחבל תקומה. העובדה, שהחוף לא רק שוקם אלא פותח ושודרג בהשקעה תקציבית גדולה בעבודה משותפת של מנהלת תקומה ומועצה אזורית חוף אשקלון, מוכיחה שוב שמטרתנו היא לא רק שיקום של החיים שהיו, אלה צמיחה וחיזוק דרמטי של חבל תקומה כולו. זה חלק חשוב מאוד מהניצחון על אויבינו!".

אביעד פרידמן ראש מנהלת תקומה: “חידוש ופתיחת חוף זיקים הם חלק ממחויבותנו להשיב את האזור לחיים משגשגים. פתיחתו המחודשת של החוף מגלמת את אמירתנו הברורה – אנחנו כאן כדי להשתקם ולצמוח. נמשיך לפעול לבניית האזור מחדש, מתוך אמונה שדווקא במקומות שספגו את הפגיעה הקשה ביותר, נבנה עתיד חדש, בטוח וטוב יותר. ננצור ונזכור לנצח את הנופלים. אני רוצה להודות לראש המועצה האזורית חוף אשקלון על ההובלה המקצועית והבלתי מתפשרת להצלחת הפרוייקט״.