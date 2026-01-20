תחקיר i24NEWS: מעונות היום הפרטיים שפועלים ללא רישיון

שני תינוקות נפטרו אתמול (שליש) במעון יום בירושלים שפעל ללא רישיון, בפרשה שהסעירה את המדינה. סיבת מותם המדויקת של הפעוטות עדיין לא ידועה, אך המקרה הציף את סוגיית מעונות היום שפועלים ללא רישיון וללא פיקוח מהמדינה. תחקיר של i24NEWS מראה שלמרות המודעות לנושא, ישנם מעונות שמעדיפים לוותר על התהליך כדי להימנע מבירוקרטיה. חלק מהמעונות אף פועלים במשך שנים מבלי להוציא רישיון.

על פי החוק, מעון ללא רישיון אינו מפוקח על ידי משרד החינוך או הרווחה. חלק מתהליך קבלת הרישיון כולל גם מתן הכשרות לצוות, שנותנות להם כלים לנהל אירועים מבחינה בטיחותית, ומלמד את התקנים בהם מעון צריך לעמוד.

ילדים בני חודשים ספורים ופעוטות חסרי ישע מבלים שעות ארוכות במעונות היום הפרטיים בלי פיקוח של המדינה. המקרה שקרה אתמול בירושלים הוא לא סוף הסיפור, הוא תמרור אזהרה. השאלה שנותרה פתוחה היא מי ייקח אחריות לפני האסון הבא.