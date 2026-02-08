יצא לטייל - ואותר ללא רוח חיים: פיליפ נהרג בנפילה מצוק במצפה רמון

פיליפ דרור גימר, תושב ערד בן 36, הוא האדם שאותר הבוקר (ראשון) ללא רוח חיים בתחתית צוק במצפה רמון. בשל תנאי שטח לא פשוטים, לוחמי האש בשיתוף עם המערך האווירי של המשטרה חילצו אותו בעזרת מסוק ושני מחלצים.

הדיווח הראשוני התקבל בשעות הבוקר, כאמור על גבר שאותר ללא רוח חיים בתחתית מצוק במכתש רמון, לאחר שבמהלך הלילה נערכו אחריו חיפושים. על פי החשד הראשוני, פיליפ ככל הנראה מעד במהלך טיול שערך במקום.

שמעון שרחטון, ראש צוות זק"א במצפה רמון, סיפר כי פיליפ "אותר בזירה מורכבת בתנאי שטח קשים. מסוק משטרתי הוזעק למקום לצורך החילוץ, עם קבלת הדיווח הגענו למקום ההנחתה של המסוק, וקיבלנו את גופת המנוח לאחר פעולות החילוץ מהצוק. מתנדבי זק"א צוות מצפה רמון פעלו במקום בכבוד הראוי למת ובאיסוף הממצאים".

בפוסט האחרון שפרסם פיליפ באינסטגרם, ימים לפני שמצא את מותו, כתב: "היום אני משתף תהליך שכבר קורה בתוכי זמן מה, צעדים גדולים פנימה, אל עומקי הנשמה, ומפסיק לברוח. חוזר לעצמי". יהי זכרו ברוך.