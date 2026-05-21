אסון בערב החג: ילדה נפלה אל מותה מקומה רביעית בתל אביב

אסון בערב החג: ילדה כבת שבע נפלה היום (חמישי) אל מותה מגובה ארבע קומות ברחוב דוד תדהר בתל אביב. מפרטים ראשונים עולה, כי הילדה טיפסה על המרפסת - ונפלה, ואין חשד לפלילים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירת האירוע העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים איכילוב במצב קשה. הרופאים נאבקו על חייה, אך נאלצו לקבוע את מותה. "אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה", נמסר מבית החולים.

פרמדיק מד"א יהודה אדרי וחובש מד"א אבי ריימונד, סיפרו: "הילדה שכבה על הרצפה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלות קשות בגופה, לאחר שנפלה מקומה רביעית. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".