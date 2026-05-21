אסון בערב החג: ילדה נפלה אל מותה מקומה רביעית בתל אביב

ילדה כבת שבע נפלה אל מותה ממרפסת דירת מגורים ברחוב דוד תדהר • אין חשד לפלילים • צוות מד"א שהעניק לה טיפול רפואי ראשוני: "סבלה מחבלות קשות"

סיוון אלקלק מוניירשני ויצמן
תיעוד מבצעי מד"א

אסון בערב החג: ילדה כבת שבע נפלה היום (חמישי) אל מותה מגובה ארבע קומות ברחוב דוד תדהר בתל אביב. מפרטים ראשונים עולה, כי הילדה טיפסה על המרפסת - ונפלה, ואין חשד לפלילים.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירת האירוע העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים איכילוב במצב קשה. הרופאים נאבקו על חייה, אך&nbsp;נאלצו לקבוע את מותה. "אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה", נמסר מבית החולים.

פרמדיק מד"א יהודה אדרי וחובש מד"א אבי ריימונד, סיפרו: "הילדה שכבה על הרצפה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלות קשות בגופה, לאחר שנפלה מקומה רביעית. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה".

