תיעוד: הרכב עף מהגשר בת"א ופספס במטרים ספורים עוברי אורח, הנהגת נפצעה קשה

אירוע חריג התרחש בשעות הבוקר המוקדמות (שבת) סמוך למחלף השלום בתל אביב, ומתיעוד שמביאה ראש דסק פלילים לי עייש ניתן ללמוד שאף נמנע אסון כבד.

בתיעוד שנלכד במצלמת רכב נראה כלי רכב כשהוא סוטה ממסלולו, עף מהכביש ונופל מהגשר. בתיעוד ניתן לראות כי הרכב פספס במטרים ספורים בלבד שני עוברי אורח שהלכו על הגשר באותה עת. צפו:

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני לנהגת, אישה כבת 50, ופינו אותה לבית החולים איכילוב כשהיא במצב קשה וסובלת מחבלת ראש.

פראמדיק מד"א אלחנן אלון וחובשי רפואת חירום במד"א מוטי בער ויוני פרידמן מסרו: "כשהגענו למקום ראינו את הרכב הפוך ואישה בתוך הרכב כשהיא בהכרה מעורפלת וסובלת מחבלת ראש קשה. התחלנו בחילוץ מורכב של הפצועה שכלל קיבועים תוך כדי טיפול רפואי, ולאחר שחילצנו פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים".