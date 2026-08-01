שבת קטלנית בים: שלושה גברים טבעו, נקבע מותו של בן 64 בחופי הצפון

אירועי טביעה קשים התרחשו היום בחופים, ובמד"א סיפרו: "הגענו וראינו את המטופל מחוסר הכרה, נלחמנו על חייו" • מותו של בן 64 נקבע ברמב"ם, ושניים נוספים עברו החייאה במצב קשה

שני ויצמן
שני ויצמן ■ כתבת גוש דן ומרכז
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חובשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו לחוף הים להעניק טיפול רפואי, ארכיון
חובשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו לחוף הים להעניק טיפול רפואי, ארכיוןתיעוד מבצעי מד"א

אירוע טביעה קשה התרחש היום (שבת) סמוך לחוף נווה ים, כאשר גבר כבן 64 נמשה מהמים במצב אנוש. ממד"א נמסר: "הגענו לקו החוף וראינו את המטופל מחוסר הכרה. המשכנו את הטיפול הרפואי ופינינו אותו כשמצבו אנוש". המטופל פונה לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

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האירוע בנווה ים היה חלק משבת קשה בחופי הארץ, שבמהלכה נמשו מהמים שלושה גברים שונים.

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במהלך היום התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון על גבר כבן 60 שנמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף בלו ביי בנתניה, וצוותים העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה.

במקביל, התקבל דיווח נוסף במוקד מד"א במרחב ירקון על גבר כבן 40 שנמשה מחוסר הכרה סמוך לחוף בהרצליה, וגם באירוע זה ביצעו החובשים והפראמדיקים פעולות החייאה במקום.

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