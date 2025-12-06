ברד ושיטפונות בערבה: הדרכים לאילת וממנה נחסמו בשל מזג האוויר

שבת סוערת בדרום: המשטרה עדכנה היום (שבת) כי בעקבות הצפות, נסגרה לתנועת רכבים היציאה הצפונית מאילת - דרך כביש 90. כבר משעות הבוקר נסגרו לתנועת כלי רכב כבישים 12 ו-40 - כך שהדרכים המובילות לעיר אילת וממנה נחסמו.

בהתאם להודעת השירות המטאורולוגי, לפיה בשעות הקרובות ועד שעות הערב צפויים גשמים ושיטפונות בדרום הארץ, באזורים שמאילת, בהר הנגב ועד לערבה הצפונית, משטרת ישראל הודיעה לציבור שאין להתקרב לערוצי נחלים עקב חשש כבד לשיטפונות באזורים אלה.

"שוטרי משטרת ישראל פרוסים באיזורים הרלוונטים בכדי לתת שירות מיטבי לציבור משתמשי הדרך, בכבישים ובצירים הראשיים בפרט, הכל במטרה לשמור על חייהם ובטיחותם של כלל אזרחי ישראל. המשטרה קוראת לציבור לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל הסכנות הקיימות לנפילה, היסחפות וטביעה", נמסר.

מארק כץ/רשות הטבע והגנים

מרשות הטבע והגנים נמסר כי "בנחלי ים המלח ומדבר יהודה חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים - סכנת חיים!". עוד הוסיפו כי "אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה".

חן טופיקיאן / רשות הטבע והגנים

תמונת מצב החסימות עקב מזג האוויר הסוער - נתיבי ישראל

כביש 12 חסום לתנועה ביציאה מאילת לשני הכיוונים עקב שיטפון

כביש 13 חסום לתנועה מצומת מנוחה עד צומת ציחור לשני הכיוונים עקב שיטפון

כביש 40 חסום לתנועה מצומת קטורה עד צומת מצפה רמון לשני הכיוונים עקב שיטפון

כביש 40 חסום לתנועה בצומת ציחור לשני הכיוונים עקב שיטפון

כביש 90 חסום לתנועה בנחל עשוש לשני הכיוונים עקב שיטפון

כביש 90 לצפון חסום לתנועה בצומת מנוחה עקב שיטפון

כביש 90 לצפון חסום לתנועה במחסום אילת עקב שיטפון

כביש 90 לדרום חסום לתנועה בצומת הערבה עקב שיטפון