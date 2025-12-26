פיגוע משולב בצפון - בשלוש זירות שונות: אביב מאור, בת 19 מעין חרוד, נרצחה בפיגוע המשולב בצפון. אביב שהתה במקום עם הוריה. לאחר שהמחבל רצח אותה, הוא דרס למוות הולך רגל בן 68.

בנוסף לנרצחים, הוא דרס ופגע גם בנער בן 16 וגבר כבן 30 שמצבם מוגדר קל.

המחבל - אחמד יונס אבו אל רוב, שוהה בלתי חוקי פלסטיני מקבאטיה, כבן 30, נכנס לישראל לפני כמה ימים בודדים - ונוטרל בידי אזרח חמוש. סגן מפקד המחוז: "מדובר במפגע בודד".

גורם ביטחוני: "המחבל הועסק על ידי אזרח ישראלי במשך תקופה שאינה ידועה. במערכת הביטחון בודקים מתי חצה ובאיזה אופן, והאם הועסק על ידי האזרח באופן קבוע".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל לפעול מיד ובעוצמה מול הכפר קאבטיה ממנו יצא המחבל הרוצח - "יש לאתר ולסכל כל מחבל ולפגוע בתשתיות הטרור בכפר. מי שמסייע לטרור או נותן חסות וגיבוי לטרור ישלם את מלוא המחיר".

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות מתגברים את מרחב התפר וכן נערכים לקראת כניסה לפעילות בעיר קבאטיה.

דניאל טוויטו, פראמדיק מד"א שטיפל בהרוג בן ה-68 בזירה, מספר ל-i24NEWS: "לצערנו הרב אחרי דקות ממושכות של החייאה, נאלצנו לקבוע את מותו"

זכי הלר, דובר מד"א, אומר: "באירוע ישנם ארבעה נפגעים - שניים שמותם נקבע במקום, ונער בן 16 וגבר כבן 30 שנפצעו קל". ישנם חסימות ופקקים רחבים באזור, המועצה האזורית עמק יזרעאל קוראת לציבור לא להתקרב לאזור.