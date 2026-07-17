אחרי תקיפות הפקחים בבני ברק: ההודעה של רשות המסים לראש העיר

מנכ"ל רשות המיסים, שי אהרונוביץ', הודיע לראש עיריית בני ברק, חנוך זיברט, כי בעקבות תקיפת פקחי רשות המיסים אתמול ובשבוע שעבר, רשות המסים תחדול מטיפול בתביעות פיצויים מנזקי המלחמה בעיר, זאת עד לפרסום גינוי חד-משמעי נגד הפורעים.

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מנכ"ל רשות המסים כתב: "עובדי רשות המסים חוו לינץ' על ידי מאות אנשים. לצערי מדובר באירוע אלימות שני לאחר שבשבוע שעבר גם הותקפו באלימות עובדי רשות המסים וחולצו על ידי המשטרה. לתדהמתי, עיריית בני ברק לא מצאה לנכון לגנות את האלימות בשני המקרים האמורים".

"אין לי אלא להסיק כי עובדי רשות המסים אינם רצויים בעירך, ולאור זאת הוריתי לאנשי קרן הפיצויים לחדול מיידית מטיפול בנזקי מלחמה אשר ארעו לרכוש של תושבי העיר באירועי מלחמת 'עם כלביא' ו'שאגת הארי', זאת עד להוצאת הודעת גינוי חד-משמעית ופרסומה בכלי התקשורת של הציבור החרדי", נכתב.

כזכור, אתמול הגיעו פקחי רשות המסים לפעילות שגרתית בקריית ויז'ניץ בבני ברק. הפקחים מצאו את עצמם בלב מהומה אלימה שהובילה למצור על רכבם, לנזק כבד ולחילוץ משטרתי מהיר מהשטח.

במהלך ההתפרעויות, עשרות תלמידים הקיפו את כלי הרכב של אנשי מס הכנסה והחלו לתקוף אותו פיזית. במהלך המהומה נשלפו תבניות ביצים שהושלכו בעוצמה לעבר השמשות, ובהמשך אף נופצו שמשות הרכב של הפקחים המבוהלים.

כוחות משטרה גדולים שהוזעקו למקום בבהילות נאלצו לפעול תחת לחץ כבד כדי להדוף את המתקהלים ולחלץ את אנשי רשות המסים ללא פגע.