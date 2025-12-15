"לא יכול להשתמש במילים 'נהרג בשוגג'": אזכרתו של יותם חיים

היום (שני) מציינים שנתיים להרג שלושת החטופים, אלון שמריז, סאמר אל-טלאלקה ויותם חיים, בשג'אעייה. כוח של גדוד 17 ירה למוות בשלושה חטופים ישראלים, מבלי לדעת שהם חטופים, לאחר שהיו 65 ימים בשבי ואז שלושה ימים לבד בעזה.

איריס חיים, אמו של יותם ז"ל, ספדה לו באזכרתו: "יותם ילד אהוב של אור וזהב. משמעות שמך תמימות ושלמות. היה לך מסר להעביר לנו בעולם הזה. מתוך הקשיים הרבים שלך רצית להעביר את המסר שיש למה לחיות. לפעמים היה נראה שאתה על סף הייאוש אבל לעולם לא נכנעת".

עוד אמרה איריס: "ידעת שתחזור הביתה. אתה בבית שלך עכשיו, ללא סבל וכאב. אין יום שאתה לא הנושא המרכזי של חיי, אתה מסביר לי בחלומות שאתה לא מת, אתה חי".

תובל, אחיו של יותם, שיתף: "הלוואי שהיו נותנים לנו רגע אחד להיפרד, כדי לשמוע מה עבר עליך בתקופה הזאת. עברו שנתיים ואני עומד פה כמו מטומטם ומדבר על אבן. כשכל האנשים פה יפסיקו להגיע אני אמשיך לעמוד פה ולדבר עליך".

תום, אחיו של יותם, קרא: "יותם הוא גיבור. אני לא יכול להשתמש במילה 'נהרג בשוגג', שנזרקת המילה 'בשוגג' אני תוהה איך אפשר לטעות שרואים ילד יפה, ג'ינג'י עם קעקועים? יותם היה איש מלא באנושיות. במקום שלא הייתה, הוא היה אנושי".

בלה סבתו של יותם, אמרה: "עדין אני רואה את החיוך המקסים והבלורית האדומה. הגעגוע מתעצם מיום ליום. מאז אני עוברת ממקום למקום, מספרת עליך ומראה את דמותך היפה".

בלה סיפרה: "אחרי שבוע באו מהצבא ואמרו לו שאולי אתה חטוף וזה שימח אותי, אולי תהיה עסקה ואתה בקרוב תשוב. המוזיקה החזיקה אותי, זעקתי כשהגיעה הבשורה, זה לא נכון! אומנם חזרת כגיבור חזק אבל לא כמו שרציתי, אין לי מילים לתאר את הגעגוע שהולך ומתעצם".