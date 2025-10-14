אחותה של שירי ביבס: "איזה שלום? ה-7.10 עלול לשוב אלינו"

דנה סילברמן סיטון, אחותה של שירי ביבס שנרצחה בשבי חמאס, פרסמה הבוקר (שני) דברים תקיפים נגד השיח הציבורי לאחר ההסכם. "וויטקוף דיבר על השלום שהגיע, איזה שלום הגיע? ה-7 באוקטובר עוד עלול לשוב אלינו בעוד עשור", כתבה באינסטגרם.

כאמור, בסטורי שכתבה ברשת החברתית, אמרה כי המלחמה טרם הסתיימה: "צריך להסתכל מעבר למחר, היום המאושר הזה, ולהבין שלא סיימנו כלום. יש הרבה ממה לפחד". דנה, אמרה כי בסיום המערכה השיגה ישראל תבוסה ושברון לב: "חוזרים אלינו אנשים שבורים שאנחנו לא יודעים אם יצליחו בכלל להתאושש - מיום שלא היה אמור לקרות".

דנה ציינה כי היא שמחה על שובם של החטופים ארצה, ושאין דבר חשוב מכך, אך שהיא חוששת "שהאופוריה הזו תתנקם בנו ושנשכח מה קרה, ומה שאסור שיקרה שוב", והוסיפה כי היא מקווה שמתוך "כל הכעס ושברון הלב תקום במדינת ישראל הנהגה חדשה שצמחה מתוך העם".