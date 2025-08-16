מומלצים -

משטרת ישראל עדכנה הערב (שבת) כי שני רוכבי האופנוע ההרוגים בתאונת הדרכים בכביש 90 הינם לוחמי מג"ב: רס"ל תומר אליהו קליפי ורס"ל גל יוסף. הודעה נמסרה למשפחותיהם. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו את השניים ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותם במקום.

רס״ל גל יוסף ז"ל, בן 23 מעפולה, לוחם מג"ב צפון, הותיר אחריו אישה, הורים ושתי אחיות. גל התגייס למשמר הגבול ולאחר ההכשרה שובץ לשרת כלוחם באיו"ש, ובהמשך המשיך לשירות קבע במג״ב צפון. במהלך שירותו שימש גם כמפקד צוות לוחמים, ותואר כמי שלקח על עצמו כל משימה וכל אחריות למען חבריו.

חברו לשירות סיפר: “הוא היה בן אדם עם הלב הכי טוב שהכרתי בחיים. כשהיה חוסר ולא היה מפקד לצוות, גל היה זה שלקח את הפיקוד ודאג לכל לוחם ולוחם. כל בעיה שהייתה למישהו, הוא היה פותר, הופך עולמות בשביל הלוחמים שלו".

חבריו נזכרו ברגעים קטנים שמעידים על דמותו. "יום אחד הוא סיים משמרת בוקר, ואחד הלוחמים לא הצליח להגיע למשמרת לילה בגלל אירוע משפחתי. גל התנדב להישאר ולעשות ברצף גם את הלילה כדי שהחבר יוכל ללכת. הוא היה מתנדב להכל, לא אומר 'לא' לשום בקשה".

לפני שלושה שבועות התחתן גל. "שבוע לפני החתונה, כשהיה בחופשה מיוחדת לקראת האירוע, ביקשו ממנו לעלות שבת כי היה חוסר בכוח אדם, הוא עזב הכל ובא. זה היה גל, תמיד ראשון להתנדב, תמיד רואה את האחר".

רס"ל תומר אליהו קליפי ז"ל, בן 24 מכפר ברוך, לוחם מג"ב צפון, הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות ובת זוג. קליפי התגייס למשמר הגבול ושירת תחילה במג"ב איו"ש. בהמשך עבר עם חבריו ליחידה בצפון, שם שירתו יחד באותו צוות בשבע השנים האחרונות. לאחרונה, בחודש האחרון, תפס פיקוד על צוות ביחידה ושימש כבלש מקצועי שהצטיין בכל משימה.

חברו סיפר: "הוא נתן את הלב שלו לכולם, היה העוגן של היחידה. בכל פעולה ידענו שתומר יוביל את הכוח ויגרום לה להצליח. הוא היה בלש משכמו ומעלה, מקצועי ברמות הגבוהות ביותר".

מעבר למקצועיות, תיארו אותו כחבר אמת וכאיש שיחה אמיתי. "כל אירוע חברתי הוא היה דואג לתכנן עד הפרט הכי קטן, תמיד דואג שכולם יהיו ביחד. אם מישהו רצה להתייעץ על משהו אישי או מקצועי תומר היה הכתובת. תמיד ידע להקשיב ולתת עצה נכונה".

חובש רפואת חירום במד"א, עדן גיגי, סיפר כי שני האופנועים עלו באש: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הגענו למקום וראינו שני אופנועים שעולים באש ורכב פרטי. רוכבי האופנוע שכבו על הכביש במרחק רב מהאופנועים כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלהם הייתה קשה מאוד ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".

"הרכב הפרטי היה עם פגיעות פח קשות בחלקו הקדמי ושימשה מנופצת. גבר ואישה כבני 70 היו מחוץ לרכב כשהם בהכרה מלאה וסובלים מחבלות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר בינוני", אמר חובש מד"א.