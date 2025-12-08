ימים ספורים לאחר שמלאו לו 16, הנער יאיר הדס קפץ למותו מחלון בית הוריו. כתבתנו שני ויצמן פגשה את הוריו של הנער שלא סבל מחרם - אלא ניסה לעזור לחברים שהרגישו בודדים ואובדניים, וזה היה כנראה כבד מדי לנשמה הרגישה שלו.

הוריו שיתפו בשיחה על אמיצה על הטרגדיה, והקריאה למנוע את האסון הבא. "זה לא רק הילד הדחוי והמסכן והעצוב, לא ה'טייפקאסט הקלאסי'. ההוא שבמרכז, שמטפל, שכנראה לא מסוגל להתמודד עם כל מה שהוא עוזר לאחרים", סיפרו.

בריאיון סיפרו על השניים בו התרחש הנורא מכל. "המתוק שלי הולך לבית ספר ואמר לי שהוא מסיים לימודים לקראת חמש, והילד לא פה", סיפרה עינת, שלאחר מכן הלכה למקום בו אוכן מכשירו - שם סיפרו לה שוטרים כי הוא אותר מוטל על הרצפה.

