לראשונה בארץ: הוועידה שמטרתה להפוך את ישראל למעצמת אופנה

במשך שנים, האופנה הישראלית ידעה לייצא אל העולם מעצבים, מותגים וכישרון - אבל היום, לראשונה, התעשייה המקומית עצרה לרגע כדי לדבר על העתיד שלה. בתל אביב נערכה ועידת האופנה הראשונה בישראל, אירוע שמבקש להפוך את האופנה המקומית לא רק ליצירתית, אלא גם לתעשייה חזקה, חדשנית ובינלאומית.

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לא רק בגדים ועיצובים, אלא גם בינה מלאכותית, קיימות, קניין רוחני, מסחר בינלאומי, חדשנות והשאלה הגדולה - איך הופכים את ישראל למעצמת אופנה ולא רק למעצמת הייטק. מסביב לשולחן אחד התיישבו מעצבים, יזמים, אנשי אקדמיה, משקיעים ואנשי תוכן, בניסיון לייצר שפה משותפת לענף שלא תמיד פעל יחד.

אם עד היום בישראל שמענו על התחום בעיקר בזכות שבוע האופנה והתצוגות, הוועידה מבקשת להוסיף נדבך נוסף, כזה שמתרכז במה שקורה מאחורי הקלעים: איך בונים מותג ישראלי שמצליח בעולם, איך שומרים על יצירה מקומית, ואיך מתמודדים עם תחרות גלובלית בעולם שמשתנה בקצב מסחרר.

לצד האתגרים הכלכליים והמציאות המורכבת שבה פועלת התעשייה המקומית, המסר שעלה כאן היום הוא אופטימי: אופנה היא כבר מזמן לא רק עניין של סטייל, אלא גם של כלכלה, חדשנות, תרבות וזהות. ואם לשפוט לפי ההיענות של המשתתפים, ייתכן שהוועידה הראשונה הזו היא רק יריית הפתיחה למסורת חדשה בתעשיית האופנה.