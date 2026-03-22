שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (ראשון) במהלך הלווייתו של יהודה שמואל שרמן, למצב הביטחוני ולהמשך הפעילות ביהודה ושומרון, ואמר כי ישראל תפעל "למוטט את רשות הרוע והטרור המכונה הרש"פ".

לדבריו, "נמחק את הקווים, את ההגדרות ואת האותיות וניישב את ארצנו בכל מרחביה", תוך שציין כי בימים אלה פועלת הממשלה "למחוק את חרפת הגירוש מצפון השומרון" ולהחזיר התיישבות לחומש, שא-נור, גנים וכדים. סמוטריץ' הוסיף כי ישראל "מכה את אויביה בכל הזירות" ותמשיך לפעול גם ביהודה ושומרון.

כזכור, יהודה שמואל שרמן נהרג אתמול מפגיעת טנדר פלסטיני בשומרון, כוחות הביטחון החלו בחקירת אירוע הדריסה, אליו יוחס חשד לפיגוע. דובר צה"ל הודיע כי הנהג הדורס הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון, והוא נחקר.

כזכור, האירוע התרחש אתמול בצוהריים, כאשר הנהג הפלסטיני התנגש בטרקטורון עליו רכבו שני ישראלים בכפר אל-עמרי שליד חומש. לאחר ההתנגשות הטרקטורון התדרדר במורד ההר, וכתוצאה מכך נהרג יהודה שמואל שרמן ז"ל בן ה-18 מאלון מורה, ואחיו שרכב עמו על הטרקטורון נפצע באורח בינוני.