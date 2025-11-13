גג תחנת דלק קרס במחלף גבעת אולגה, אין נפגעים

אירוע חריג התחרש הבוקר (חמישי) כאשר גג תחנת דלק במחלף אולגה בכביש 2 קרס. למרבה המזל לא היו נפגעים אך במקום נגרם נזק רב. בשל האירוע, משאבות התדלוק נעצרו עד לבירור הפרטים ולקבלת האישורים הרלוונטיים.

מינהל הנסה בעיריית חדרה הוציא צו סגירה למקום עד לקבלת אישור מהנדס מטעם הבעלים, על מנת לוודא יציבות ותקינות של המתקן.

מדלק ישראל נמסר בתגובה: "בעקבות קריסת הגג בתחנת הדלק בגבעת אולגה, נמסר כי למרבה המזל לא היו נפגעים בנפש. האירוע טופל באופן מיידי על-ידי גורמי החירום והבטיחות, והאזור נסגר למעבר עד לסיום הבדיקה ההנדסית. הגורמים המקצועיים פועלים לבירור נסיבות המקרה ולווידוא כי לא קיימת סכנה לציבור.

התחנה תישאר סגורה עד להשלמת כלל הבדיקות ולביצוע תיקונים נדרשים".