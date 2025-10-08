מחדל אבטחתי: בן 13 הסתנן לטיסת אל על - ללא כרטיס ודרכון

מחדל אבטחתי: נער בן 13 הסתנן היום (רביעי) לטיסת אל על לארצות הברית - ללא כרטיס וללא דרכון, ואף צלח את כל שלבי האבטחה וביקורת הגבולות בתב"ג. האירוע מצוי בבדיקה של רשות שדות התעופה.

הנער הורד בבטחה מהמטוס בטרם ההמראה, צוות הדיילים בטיסה הבחין ו זמן קצר לפני ההמראה. במרכז הבדיקה יעמוד מחדל האבטחה המשמעותי - שמאפשר לאדם להסתנן לטיסה, במיוחד בימים רגישים ומתוחים ביטחונית כאלו.