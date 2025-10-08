מחדל אבטחתי: בן 13 הסתנן לטיסת אל על - ללא כרטיס ודרכון

הנער צלח את כל שלבי האבטחה וביקורת הגבולות בנתב"ג - והורד זמן קצר לפני ההמראה • האירוע בבדיקה של רשות השדות התעופה • במרכז הבדיקה יעמוד המחדל - שאיפשר לאדם להיכנס לטיסה, במיוחד בימים רגישים ביטחונית

עדי כהן
עדי כהן ■ כתבת כלכלה
1 דקות קריאה
נוסעים בנתב"ג, אוגוסט 2025, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה
נוסעים בנתב"ג, אוגוסט 2025, למצולמים אין קשר לנאמר בכתבהרחל אלרואי, פלאש 90

מחדל אבטחתי: נער בן 13 הסתנן היום (רביעי) לטיסת אל על לארצות הברית - ללא כרטיס וללא דרכון, ואף צלח את כל שלבי האבטחה וביקורת הגבולות בתב"ג. האירוע מצוי בבדיקה של רשות שדות התעופה.

הנער הורד בבטחה מהמטוס בטרם ההמראה, צוות הדיילים בטיסה הבחין ו זמן קצר לפני ההמראה. במרכז הבדיקה יעמוד מחדל האבטחה המשמעותי - שמאפשר לאדם להסתנן לטיסה, במיוחד בימים רגישים ומתוחים ביטחונית כאלו.

