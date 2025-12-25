שיגעון הזוחלים והסנפלינג: החבורה שמצילה מינים בסכנת הכחדה

בזמן שמרבית המטיילים יעשו הכל כדי להימנע מנפילה לבורות עמוקים ומפגש עם זוחלים אימתניים, יש כאלו שמקדישים את זמנם בדיוק בשביל זה. כתבנו אורי שפירא הצטרף לחובבי הלטאות והנחשים שדואגים שהמינים הייחודיים בארץ לא יכחדו. לשם כך הם מוכנים ללכת רחוק - עד לכדי לגלוש בסנפלינג לבורות בהם נלכדים הזוחלים, ולהחזירם לטבע.

למרות חיבתם לבעלי החיים שרובנו פחות מתחברים אליהם, לחובבי הזוחלים יוצא להציל גם מינים רבים אחרים של בעלי חיים, בהם גם מינים נדירים, כמו גיריות וחתולי מדבר, וכן - גם כבשים תועות שנפרדו מעדרי הצאן שלהן.

את בעלי החיים שהחבורה מצילה לפעמים צריך לפנות לטיפול רפואי. לפני מספר שבועות, הם הצילו לטאה מסוג כוח אפור - מין נדיר בישראל הנמצא בסכנת הכחדה. את הלטאה הם פינו לבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן, שם הווטרינרים אוששו אותו לאחר שסבל מתת-משקל וחוסר בנוזלים. היום, הכוח האפור כבר חזר לטבע.

