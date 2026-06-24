נסיעה איטית והצטיידות לשעות ארוכות: כך החרדים יחסמו היום את הכבישים

ההיערכות למחאת הרכבים החרדית היום (רביעי) חושפת שיטות פעולה שנועדו לשבש את התנועה בצירים המרכזיים ברחבי הארץ. מסמך ההנחיות הרשמי מורה לנהגים לנסוע במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש בלבד בנתיב הימני, ולצאת מכמה מוקדים בכל עיר כדי לפצל את הכוחות ולחסום מספר רב של כבישים במקביל.

בשל הצפי לחסימות ממושכות, המארגנים קוראים למשתתפים להצטייד מראש במזון, מים, דלק ובספרי לימוד המותאמים להמתנה ארוכה בדרכים.

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הקמפיין הרשמי מלווה בסלוגן "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!" ומציע לנהגים מערך לוגיסטי ותמיכה משפטית צמודה שאושרה על ידי רבנים. הנהגים הנחו לעטר את הרכבים בשלטי הסברה שיחולקו במוקדי היציאה, ולהשמיע פרקי תהילים ושירי חיזוק ממערכות הגברה שיוצבו עליהם. לצד זאת, ההנחיות מדגישות כי יש לציית לחלוטין להוראות השוטרים במקרה של מפגש עימם, ולהימנע מכל אלימות או פרובוקציה עם עוברי אורח.

בוועדה המארגנת מסבירים כי הנחיות הנסיעה והמסרים הציבוריים נועדו להפגין עוצמה ולשלוח קולות חיזוק ישירות אל מעבר לחומות הכלא הצבאי. לדבריהם, השיירות יהפכו למפגן כוח תודעתי שנועד להבהיר לאסירי עולם התורה כי הציבור החרדי כולו נושא עימם את עול המערכה.

המארגנים מדגישים כי הציבור הרחב אינו יכול עוד לשתוק מול גל מעצרי בני הישיבות, ומטרת התהלוכה היא להביע מחאה בצורה ברורה ומשמעותית.

מבצע התחבורה ההמוני מתוכנן לצאת בשעה 16:00 כגוש מחאה מרכזי נגד מעצרי העריקים, ויכלול שיירות ענק שינועו מ-19 ערים ברחבי הארץ, מצפת ועד ערד, לעבר כלא 10 הצבאי. הבהרת המארגנים לגבי מועד ההפגנה מחר מגיעה לאחר שמועות שפשטו בציבור על כוונות לחסימות כבישים אמש, שהתגלו כלא נכונות. במקביל למחאת הרכבים, הזרם החרדי-ספרדי כבר מתכנן עצרת המונים נוספת בראשות מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, שתתקיים במוצאי השבת הקרובה בבני ברק.