בן 4 נהרג בתאונת טרקטורון בגליל המערבי

ילד כבן 4 נהרג הערב (שישי) במהלך רכיבה על טרקטורון בשטח פתוח סמוך ליישוב חוסן בצפון הארץ. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו במצב קריטי לבית החולים בנהריה עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה. אך מותו נקבע תוך זמן קצר. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות.

חובשי מד"א אבי ריימונד ותיימור סרחאן, סיפרו: "הובילו אותנו לילד מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו לבית החולים במצב קריטי".

מהמרכז הרפואי לגליל נמסר: בן 4 שנפגע מטרקטורון בגליל הובא באמבולנס של מד"א תוך כדי פעולות החייאה. בהגעתו למלר"ד נאלץ הצוות לקבוע את מותו.