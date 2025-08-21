ברקע המחאות הצפויות: במשטרה לא ערוכים לחתונת אבנר נתניהו

מומלצים -

ברקע מחאות גדולות שמתוכננות לחתונתו של אבנר נתניהו ביום ראשון הקרוב, הערב (חמישי) פרסמנו במהדורת i24NEWS שבמשטרה לא מכירים את האירוע - וגם לא נערכים בהתאם.

אחרי שהחתונה נדחתה פעמיים - בפעם האחרונה בעקבות המלחמה מול איראן - היא צפויה להתקיים ביום ראשון בחוות רונית. במהלך השבוע האחרון ישנן קריאות נרחבות ברשתות החברתיות, גם של פעילי מחאה, להגיע ולשבש את האירוע.

