ברקע המחאות הצפויות: במשטרה לא ערוכים לחתונת אבנר נתניהו
אחרי שהחתונה נדחתה פעמיים - בפעם האחרונה בעקבות המלחמה מול איראן - היא צפויה להתקיים ביום ראשון הקרוב ב״חוות רונית״ • אלא שבמשטרה לא מכירים את האירוע • צפו בדיווח המלא
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
ברקע מחאות גדולות שמתוכננות לחתונתו של אבנר נתניהו ביום ראשון הקרוב, הערב (חמישי) פרסמנו במהדורת i24NEWS שבמשטרה לא מכירים את האירוע - וגם לא נערכים בהתאם.
אחרי שהחתונה נדחתה פעמיים - בפעם האחרונה בעקבות המלחמה מול איראן - היא צפויה להתקיים ביום ראשון בחוות רונית. במהלך השבוע האחרון ישנן קריאות נרחבות ברשתות החברתיות, גם של פעילי מחאה, להגיע ולשבש את האירוע.
