"עדיין רואים רעל ואלימות": הטקס הממלכתי לרצח רבין

30 שנה לרצח שטלטל את המדינה: הטקס הממלכתי לציון הירצחו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין מתקיים היום (שני) בהר הרצל, ובמסגרתו נשא דברים נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג ובני משפחת רבין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר גם השנה מטקס הזיכרון.

את הכנסת מייצג בטקס הממלכתי ח"כ סיימון דוידסון, כאשר את הממשלה מייצג שר החקלאות אבי דיכטר. בנוסף, נוכח בטקס נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. בין הנוכחים גם ראש השב"כ זיני, הרמטכ"ל זמיר והמפכ"ל דני לוי.

מתוך דבריו של הנשיא הרצוג בטקס: "רצח רבין היה ניסיון לרצוח את האמונה שלנו בהיותנו עם אחד. בהיותנו אחיות ואחים. זה היה טרור פוליטי, מתועב, קר, מתוכנן. ניסיון לפגוע בזכות הדמוקרטית - להכריע; ולגדוע את תהליך השלום - באלימות. זה היה סירוב יהיר, פלגני, ואלים, לקבל הכרעה שהתקבלה בצורה דמוקרטית".

עוד הוסיף הרצוג ואמר כי "מדינת ישראל חפצה מאז ומעולם בשלום עם כל שכנינו, רבות מהממשלות הישראליות - בהן ממשלות בהנהגתו של יצחק רבין - גם פעלו לכך בכל כוחן, ועלינו להמשיך ולנהוג כך. לצד זאת, אין חולק על כך שהיום, כמו בימיו של רבין, זה תלוי גם בשכנים שלנו - במיוחד הפלסטינים".

בנוסף, אמר הרצוג כי "עלינו לומר היום בפירוש: שלושה עשורים אחרי, ואנחנו עדיין רואים את אותם סימנים, ואולי ביתר שאת: שפה קשה, בוטה וגסה, האשמות בבגידה, רעל שמתפשט ברשתות ובמרחב הציבורי, אלימות בכל המובנים - הפיזיים והמילוליים".

"פשוט בלתי נתפס ששלושים שנה אחרי אותן מילים נוקבות של רבין - 'אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית' - עדיין יש בתוכנו - כחברה - אלימות מאיימת כזו. מדובר באיום אסטרטגי לכל דבר! אנחנו רואים אלימות כלפי משרתי ציבור - שסוחבים את המדינה על גבם יומם ולילה; כנגד מפקדים בכירים בצה"ל ובשב"כ, כנגד עובדות ועובדי מדינה ומובילי מערכות שונות - בהם פקידים בכירים, פרקליטים ושופטים", הוסיף הנשיא.

זאת ועוד, ציין הרצוג כי "אנחנו רואים אלימות כלפי נבחרי ציבור - חברי כנסת מכל קצוות הבית; שרים בממשלה; ואנחנו רואים איומים כלפי ראש ממשלה נבחר ומכהן. ואנחנו רואים אלימות גואה ומסוכנת - במרחב הציבורי כולו, ברחוב, ברשתות החברתיות, במוסדות חינוכיים, ובפשיעה שאוכלת כל חלקה טובה - במיוחד בחברה הערבית. עם כל הבדלי ההשקפות והעמדות - אסור לשכוח: יש כאן בני אדם, אנשים עם משפחות, עולמות שלמים שעלולים להיחרב".

"יש פה חברה, יש פה מדינה. אני מזהיר ומתריע - אנחנו שוב על סף תהום, והדרך חייבת להיות אחת: אפס סובלנות לאלימות! מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית - היא לא שדה קרב אלא בית. ובבית - לא יורים. לא בכלי נשק, לא במילים, לא באיומים, לא בביטויים, וגם לא ברמזים", אמר.

נכדו של רה"מ יצחק רבין, יהונתן בן ארצי נשא דברים: "לפני 30 שנה בדיוק בסיומו של יום ארוך ומותח נרצח סבא שלי יצחק רבין, הוא נרצח על ידי יהודי אחר, פנאט. הוא לא נרצח על ידי יריב פוליטי או על ידי מחבל, הוא נרצח על ידי ישראלי תושב הרצליה, אחד מתוך בני עמינו".

"ההלם, העצב, שברון הלב ללא כל הכנה מראש ומבלי כל הסבר - איך ניתן לחשוב שמישהו יכול לרצוח את יצחק רבין. הירצחו שינה את מסלול חיי, את מסלול המדינה", אמר.

עוד הוסיף כי "בטראומה לאומית מקופלת הזדמנות לשינוי, כך אירע בעבר לעם ישראל וכך צריך שיקרה גם הפעם. שנים כה רבות טראומת רצח ראש הממשלה בידי יהודי אחר, כבר היה נדמה שלא יהיה תיקון, ולהיפך - לאחר הירצחו המחלה של השנאה הפנימית והחוליים הפנימים האלה פשטו בעולם שלנו".

"30 שנה אחרי הטראומה, שנתיים מאז יצאנו לקרב, אנחנו שוב ביחד וכאן אנו עומדים בפני צומת גורלי לחיינו. האם ניתן יד לפלגנות ולשנאה הפנימית? זו המחלה שהביאה לרצח של סבא שלי ולטבח השבעה באוקטובר", אמר. עוד הוסיף בפנייה לעם: "בואו יחד נפסיק את הרעל, נפסיק לקלל ולהשמיץ".