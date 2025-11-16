על רקע משבר הקטל בכבישים: מונה יו"ר חדש לרלב"ד

משרד התחבורה הודיע היום (ראשון) כי תת-ניצב בדימוס מוטי אדרעי, לשעבר קצין אגף חקירות ומודיעין במחוז מרכז, ימונה לתפקיד יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד).

אדרעי, שירת כ-35 שנים במשטרת ישראל במגוון תפקידים בכירים, בהם מפקד ימ"ר מרכז, מפקד מרחב השפלה וסגן מפקד מחוז דרום. בנוסף, הוא שימש כיועץ בתחום האבטחה האזרחית והביטחון בערים גדרה ולוד. בעבר, שימש כמפקח טוהר הבחירות בוועדת הבחירות לכנסת ה-25.

מינויו יובא בקרוב לאישור הוועדה לבדיקת מינויים ברשויות הממשלתיות, הוא צפוי להחליף את היו"ר היוצא, ניצב בדימוס יורם הלוי. שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי בחירתו של אדרעי "תאושר בהקדם, על מנת שיוכל להוביל את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בעוצמה ובאחריות, תוך חתירה מתמדת להצלת חיים".

אדרעי בעל תואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטת דרבי, ותואר שני במדעי המדינה ואכיפת החוק באוניברסיטת חיפה. בתפקידיו האחרונים שימש כמעריך במרכז הערכה לקצינים בכירים במשטרת ישראל, וכיום משמש כנציג ציבור בבית דין לעבודה ומפשר תיקים בבית הדין.

מוקדם יותר היום הממשלה אישרה את התוכנית הלאומית למאבק בתאונות הדרכים. התוכנית, תתוקצב עד לסוף השנה ב-50 מיליון שקלים, ובהמשך תתוקצב במסגרת תקציב 2026 על סך 350 מיליון שקלים. ההצעה אושרה פה אחד בישיבת הממשלה.