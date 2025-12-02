עדות מטלטלת: פגעו בי בחדר של ח"כ - הייתי בת 8 | קשה לקריאה

אזהרת קריאה - עדויות קשות על פגיעה מינית: הוועדה לקידום מעמד האישה והוועדה המיוחדת לענייני צעירים קיימו בכנסת היום (שלישי) דיון משותף למעקב מיוחד בסוגיית ריבוי העדויות על פגיעה מינית טקסית מאורגנת, והטיפול על ידי רשויות המדינה.

הדר פלדמן, נפגעת פגיעות טקסיות, שיתפה כיצד ההגעה לכנסת עבורה היא טריגר - משום שאביה היה מביא אותה פעם לשבוע לחדר של ח"כ, שם היה פוגע בה. "הייתי צריכה לשתות שתי כוסיות קטנות ומאבדת הכרה והוא היה עושה בי כל מה שרק רצה, ככה במשך שנה וחצי", הוסיפה וציינה כי "מי שנפגע בי כבר מת". נעמה לזימי הגיבה ואמרה כי זה "בלתי נתפס ומטלטל לדעת שהמקום הזה חולל ככה".

פלדמן הוסיפה כי אביה היה "מוכר אותי לכל מי שרק רצה, שנים על גבי שנים הייתי נאנסת באכזריות על ידי קהל שלם של משתתפים - לא פחות משבע פעמים, ולפעמים גם 20". היא הוסיפה כי כתות היו נוהגים גם לענות אותם - ומכריחים אותם לענות אחד את השניה. "הייתי צריכה לחפור לעצמי קבר עם הידיים", אמרה.

"אין הגדרה על מהי פגיעה טקסית בחוק": הכישלון בטיפול בתופעה

מריה רבינוביץ', חוקרת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, התייחסה לדו"ח מיוחד שהוכן לקראת הדיון ואמרה כי תופעת הטקסים "מוכרת עשרות שנים בעולם, בישראל רואים שרק מתחילים את הלמידה של הנושא". היא ציינה כי פנו לחמישה משרדי ממשלה שונים - "ואין הגדרה שמוסכמת על כולם מהי פגיעה טקסית מאורגנת, שלא נמצאת בחוק ולכן יש קושי לאתר תיקים בפרקליטות ובמשטרה בנושא".

ע', נפגעת שהעידה בוועדה, סיפרה כי כשקיבלה זימון למוקד 105 לדיווח על מקרי אלימות, פגשה חוקרת שכלל לא ידעה דבר. "ביליתי במשטרה יותר מ-100 שעות. הן לא ידעו כלום, היא אמרה 'אני לא חשופה לתיק'". היא הוסיפה כי נאמר לה שבמידה ויש "אפילו 10% של מילה מול מילה - אז לא יגישו את התיק למשפט כדי שהפרקליטות לא תפסיד, ושאם אני חוזרת על העדות שלי אז זה פוגע בתיק".