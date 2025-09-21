סוף לניתוקים: מהפכת הקליטה הסללורית ברכבת כבר כאן

מומלצים -

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ומשרד התקשורת הודיעו היום (ראשון) כי נחתם מסמך הבנות לפתרון בעיית הקליטה הסלולרית בקרונות הרכבת. לפי המשרדים, המסמך ייאפשר לחברות הסלולר והתשתית להקים עשרות אתרי סלולר חדשים על נכסי הרכבת ללא תשלום על דמי שכירות, בתנאי שהמתקנים יופעלו בתוך שנתיים.

בנוסף לתמריץ שניתן לחברות, משרד התקשורת יפעל מול חברות הסלולר כדי לוודא כי הן ייעבו את הרשת מקטעים קריטיים ובמקטעים חדשים, הנבנים בימים אלו. בהודעה משותפת למשרדים נכתב כי המהלך "יבטיח קליטה רציפה ואיכותית למאות אלפי הנוסעים מדי יום, ונועד לתת מענה לתלונות על ניתוקים ואיכות הקליטה".

החתימה, התקיימה במסגרת סיור שקיימו השרים מירי רגב ושלמה קרעי במתחם התפעולי של רכבת ישראל בלוד, שם הוצגה ההתקדמות בפרויקט חריצת חלונות הרכבת בטכנולוגיית לייזר, כחלק ממספר צעדים שמטרתם שיפור הקליטה בקרונות. משרד התחבורה הקצה תקציב של כ-70 מיליון שקלים ליישום פתרון זה בכל קרונות הרכבת.

במקביל, צוותים משותפים של משרדי התחבורה והתקשורת, ורכבת ישראל, בוחנים פתרונות - בהם מערכות אינטרנט אלחוטי, ואמצעים ייחודיים לשיפור הקליטה גם במנהרות ובתוואי התת-קרקעי.

שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי "ההסכם שחתמנו יאפשר פריסה מהירה של עשרות אתרי סלולר, אני קורא לחברות לנצל את ההזדמנות, ולפעול מיד ולהעניק לציבור איכות חיים ושירות מתקדם גם ברכבת". שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב הוסיפה כי "תחבורה ציבורית איכותית כוללת רכבות חדשות ותשתיות מתקדמות, וכן שירות איכותי לנוסעים וקליטה סלולרית רציפה, המאפשרת ניצול של זמן הנסיעה".