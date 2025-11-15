הנעדרת שנתקעה בנחל תקוע - אותרה בריאה ושלמה

צעירה בשנות העשרים לחייה, שנקלעה למצוקה בעת שטיילה בנחל תקוע, חולצה הערב (שבת) כשהיא בריאה ושלמה. המטיילת יצאה בשעות הצהריים לנהיגת שטח במדבר יהודה, ונתקעה עם רכבה בירידות לנחל, עקב הגשמים הרבים שהיו באזור.

דוברות המשטרה

מתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה איתרו את מיקומה המדויק בעומק השטח בתוך אפיק הנחל כאשר כל הזמן שורר במקום מזג אוויר גשום וסוער, ירידת טמפרטורות משמעותית, וחשש כבד לשיטפון. מתנדבי היחידה הגיעו למקום בנהיגת שטח בתנאים הקשים, וחילצו את המטיילת במהירות אל מקום מבטחים.

מיחידת החילוץ עציון-יהודה והמשטרה הזכירו לציבור "להיות קשובים לתחזית מזג האוויר ולהימנע מהגעה למקומות בהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר".

להלן הנחיות לציבור וכללי בטיחות והתנהלות נכונה במזג האוויר הגשום:

• חשוב להתעדכן בתחזית מזג האוויר ולפעול בהתאם להתרעות החיזוי.

• יש לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר.

• יש לפנות לגורמים המוסמכים לפני יציאה לטיול בשטח לשם קבלת מידע חיוני ועדכני.

• חל איסור לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים וערוצי מים, שלוליות ובורות מים ולא להתקרב אליהם. מדובר בסכנת חיים.

• מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים.

• אין להיכנס למעליות וחניונים תת קרקעיים בזמן שהם מוצפים.

• לציבור הנהגים - יש להתאים את הנהיגה לתנאי הדרך.

"בכל אירוע חריג המצריך התערבות משטרתית מיידית, יש לפנות ללא שיהוי למוקד החירום של המשטרה שמספרו 100", הוסיפו במשטרה.