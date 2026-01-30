החשש בצפון: חיזבאללה יצטרף למערכה במידה ואיראן תתקוף
כשכל אזרחי ישראל נערכים למתקפה ממזרח, תושבי קו העימות עם העיניים גם צפונה • ההערכה היא כי ארגון הטרור לא יוכל להישאר "מחוץ למשחק" במקרה של מלחמה • האיום של נעים קאסם: "כשיגיע הזמן - נחליט כיצד לפעול"
1 דקות קריאה
כשכל אזרחי ישראל נערכים וחוששים למתקפה איראנית, בגבול הצפון אזרחים עם העיניים גם לשטח לבנון - ומודאגים מהצטרפות של חיזבאללה למערכה האפשרית. לצד התושבים, גם במערכת הביטחון נערכים לתרחיש בגזרה הצפונית.
לאחרונה התייחס מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם למתיחות באזור, ואיים כי ארגון הטרור "מחוייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים" כדי להתמודד עם האיומים שהשמיע הנשיא טראמפ. "שאלו אותנו מה יקרה אם ארצות הברית וישראל ייצאו למלחמה נגד איראן. כשיגיע הזמן - נחליט כיצד נפעל, האם להתערב או לא", אמר קאסם, וציין כי "מלחמה הפעם עלולה להצית את האזור".
