החשש בצפון: חיזבאללה יצטרף למערכה במידה ואיראן תתקוף

כשכל אזרחי ישראל נערכים וחוששים למתקפה איראנית, בגבול הצפון אזרחים עם העיניים גם לשטח לבנון - ומודאגים מהצטרפות של חיזבאללה למערכה האפשרית. לצד התושבים, גם במערכת הביטחון נערכים לתרחיש בגזרה הצפונית.

לא יוכל להישאר

לאחרונה התייחס מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם למתיחות באזור, ואיים כי ארגון הטרור "מחוייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים" כדי להתמודד עם האיומים שהשמיע הנשיא טראמפ. "שאלו אותנו מה יקרה אם ארצות הברית וישראל ייצאו למלחמה נגד איראן. כשיגיע הזמן - נחליט כיצד נפעל, האם להתערב או לא", אמר קאסם, וציין כי "מלחמה הפעם עלולה להצית את האזור".