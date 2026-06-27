ישראל ולבנון חתמו אמש (שישי) בוושינגטון על הסכם מסגרת עבודה היסטורי, שנועד להוביל להסכם עתידי בין ירושלים וביירות. כיממה לאחר החתימה על ההסכם, בלבנון דיווחו על ארבע תקיפות כטב"מים במרחב נבטייה שבדרום המדינה.

שתי נערות נסחפו בנהר הירדן סמוך לקיבוץ להבות הבשן, כוחות ההצלה מבצעים סריקות באזור. במהלך הלילה הוכרז אביר לילה ג' ביישוב בית אריה שבבנימין בעקבות חשש לחדירת מחבלים.

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נסיגה מדורגת של צה"ל ופירוק חיזבאללה מנשק: ההסכם המלא בין ישראל ללבנון

לאחר משא ומתן ממושך ואינטנסיבי, נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית חתמו בוושינגטון על מסגרת עבודה שנועדה להוביל להסכמים עתידיים בין ירושלים לביירות, במטרה להביא לסיום רשמי של הסכסוך ולכינון הסכם שלום. בין הסעיפים העיקריים - כיבוד זכותה של כל מדינה להתקיים בשלום, פירוק חיזבאללה מנשק, נסיגה חלקית של צה"ל והחזרת הריבונות של הכוחות הלבנוניים על כל שטח המדינה.

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יממה אחרי החתימה על ההסכם: בלבנון מדווחים על 4 תקיפות בדרום המדינה

גופי התקשורת בלבנון דיווחו היום על ארבע תקיפות כטב"ם שבוצעו במרחב נבטייה שבדרום המדינה. התקיפות הגיעו לאחר הצהרתו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, שאמר: "הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון - משפיל וחסר תוקף, יש להחליפו וליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן". שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי צה"ל לא ייסוג מדרום לבנון, והכוחות נערכים להמשך שהות ארוכה.

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חיפושים אחר שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן, קיים חשש לחייהן

שתי נערות הוגדרו כמנותקות קשר לאחר שחברותיהן דיווחו על כך שנסחפו בנהר הירדן, סמוך לקיבוץ להבות הבשן. כוחות חילוץ גדולים, בהם צוותי משטרה, מסוק חיפוש וצוותי כבאות והצלה, מבצעים סריקות אחר הנערות מהאוויר ועל הקרקע.

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במהלך הלילה: חשש לחדירת מחבלים בבית אריה

אלפי תושבי בית אריה שבבנימין נאלצו להסתגר בבתיהם למשך שש שעות, לאחר שבשעה 04:00 לפנות בוקר הופעלה התרעה ביישוב בעקבות זיהוי של שני חשודים רעולי פנים שחדרו לתחומו באישון לילה. לאחר שלא אותרו החשודים, הוחלט במערכת הביטחון להרחיב את היקף החיפושים לחצרות הבתים ביישוב. בתום הסריקות ביישוב, החשש הוסר והתושבים הורשו לצאת מבתיהם.

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מונדיאל 2026: כף ורדה עושה היסטוריה, צרפת ובלגיה טורפות בענק

לילה דרמטי במיוחד נעל את שלב הבתים במונדיאל 2026 עבור בתים ז׳, ח׳ וט׳, כאשר נקבעו עולות היסטוריות ומפגשים מרתקים לשלב 32 האחרונות. צרפת ובלגיה דרסו בדרך למקום הראשון, בעוד שהנבחרת של כף ורדה חתמה העפלה סנסציונית וחסרת תקדים לשלב הבא.

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