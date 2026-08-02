הצצה לעולם המסתורי של חתול הביצות: "הנמר של עמק החולה"
מסע לילי באגמון החולה בעקבות חתול הביצות – טורף הלילה המסתורי שנמצא בסכנת הכחדה בישראל • הצצה לחיים הסוליטריים, לכושר הזינוק ולמאבק ההישרדות מול התנים • צפו
בזמן שציפורי הסתיו הראשונות מתחילות להגיע לאגמון החולה, בעלי הבית האמיתיים של השמורה ממשיכים לפעול מתחת לרדאר: כתב i24NEWS רועי כץ מביא הצצה יוצאת דופן לחייהם של חתולי הביצות, טורפי הלילה המסתוריים של עמק החולה. מדובר בטורף ייחודי ממשפחת החתוליים שנמצא כיום בסכנת הכחדה בישראל, והשמורה בצפון מהווה עבורו את אחד ממוקדי המחיה המרכזיים האחרונים.
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"זה למעשה הנמר של עמק החולה", מסבירים ברשות הטבע והגנים. חתול הביצות שונה משמעותית מחתול הרחוב המוכר: הוא גדול בהרבה, משקלו עולה על 8 קילוגרמים, רגליו ארוכות ומותאמות להליכה בבוץ, זנבו קצר יחסית והוא מתאפיין בפסים ייחודיים על רגליו האחוריות. החתול ניחן ביכולות אתלטיות מרשימות, מסוגל לזנק למרחק של כמה מטרים בין קנים, ונחשב לשחיין מצוין הצד דגים ונחשי מים, אם כי הוא אינו מסוכן לבני אדם ונוטה לחשוש מהם.
מדובר בחיה סוליטרית (יחידאית) הפועלת בעיקר בגפה וחורגת ממנהגה רק בעונת החיזור וההמלטות באביב המאוחר. התפריט של הטורף המיומן מבוסס על טרף בשרי בלבד – מחרסמים ועופות מים ועד צפרדעים ודגים. למרות היותו טורף דומיננטי, חתול הביצות מתמודד בשנים האחרונות עם תחרות קשה מול אוכלוסיית התנים בשמורה, אשר נוטים להתלהק, לגנוב ממנו מזון ובכך לפגוע ביציבותו. בשעה שהמלחמה בצפון הרחיקה את המטיילים, באגמון החולה קוראים לציבור לחזור לטבע שממשיך בשלו ומציע רגע של נחת במציאות הנוכחית.