במשטרה תוקפים את צה"ל לאחר מהומות החרדים: “לאן נעלם הרמטכ"ל?"

לאחר המהומות ותקיפת השוטרים במהלך ההפגנות נגד מעצר העריקים בכביש 4 ובכניסה לירושלים, מפקדים במשטרה יוצאים במתקפה חריפה נגד צה”ל, המשטרה הצבאית והעומדים בראשם. בשיחות סגורות תקפו הקצינים את התנהלות הצבא ותוהים היכן נמצאת הנהגת צה”ל.

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בין היתר אותם קצינים אמרו: "אנחנו אמורים לסייע למשטרה הצבאית, אבל כנראה שמישהו התבלבל. השאירו אותנו לבד במערכה”. “איפה הרמטכ”ל? איפה הצבא? פתאום כולם שותקים. לא נהיה שק החבטות של אף אחד. אם בצה”ל לא יתעוררו, לא נישאר לבד בחזית הזו”

סעיף 27א

כזכור, בעקבות חסימות הצירים הממושכות וההתפרעויות האלימות ברחבי הארץ, גינה מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, בחריפות את הפגיעה בשוטרים, במתקנים ובבתי הקצינים, והנחה לפעול בנחישות ובמלוא הכלים להבאת האחראים לדין תוך הדגשה כי לא תותר הפרת הסדר הציבורי.

במקביל, חרדים קיצוניים הפגינו מול ביתו של ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, במחאה על השלכת לומדי תורה לכלא הצבאי. עימותים קשים נרשמים גם בכניסה לירושלים, שם מאות מפגינים חסמו את ציר התנועה הראשי ואת כביש בגין. בנוסף אליהם, מפגיני העדה החרדית, שמפגינים בנפרד מאנשי הפלג הירושלמי, החלו לחסום את כביש גולדה מאיר/כביש רמות.