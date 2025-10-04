נתקלה ברחפן הברחה ליד גבול מצרים - ונקלעה למרדף מסוכן

ארוע חמור כ-3 קילומטרים מהגבול עם מצרים: תושבת אזור הנגב שטיילה אתמול (שישי) אחר הצוהריים ליד היישוב הקהילתי עזוז נקלעה במקרה למקום נפילה של רחפן הברחה אליו מחוברת חבילה. היא פעלה בקור רוח ודיווחה מיד לרבש"צ היישוב, אך תוך כדי שהחלה לצלם, שני רכבים שהגיעו למקום החלו לרדוף אחריה במהירות גבוהה. תוך שניסתה להימלט, הרבש"צ אליו התקשרה התקרב עם רכבו בנסיעה מהירה והרודפים ברחו.

שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות יוצרים

כאמור האירוע התרחש אתמול אחר הצוהריים, כאשר תושבת האזור שטיילה בשטח באזור עזוז, נקלעה במקרה למקום נפילה של רחפן מבריחים. התושבת, שהפגינה קור רוח ותבונה, דיווחה מיד לרבש"צ היישוב, שלפה את הטלפון הנייד שלה והחלה לצלם. כאשר התקרבה אל המקום בו הרחפן נפל היא ראתה כי מדובר ברחפן גדול, שחבילה מחוברת אליו.

באותו הזמן התקרב אל הנקודה טנדר לבן ובמקביל אליו הגיע לכיוונה רכב שטח במהירות גבוהה. היא החלה לברוח מהרכבים, עד שממש רגע לפני שהשיגו אותה, הרבש"צ התקרב בנסיעה מהירה, והרודפים ברחו.

כזכור, כתב i24NEWS בדרום, ארנולד נטייב, פרסם בחודש שעבר ב"מהדורה המרכזית" את המספרים הבלתי נתפסים מאחורי ההברחות בגבול מצרים. למעשה, בין 20 ל-40 רחפנים חוצים בממוצע מדי לילה את הגבול ונושאים עימם כלי נשק, סמים, תחמושת, סיגריות ואפילו בעלי חיים.

לעיתים רחפן אחד עושה כמה נגלות הלוך חזור באין מפריע, כאשר כל נגלה כזאת נספרת בנפרד. כל חודש בממוצע עוברים בין 700 ל-1,000 רחפנים בגבול ישראל. הרחפנים שחוצים מעל אזורים מיושבים בפתחת ניצנה, כך אמר גורם באזור, הם "רק טיפה בים ביחס למה שעובר בשטחים פתוחים לאורך הגבול שמשתרע לאורך עשרות קילומטרים".

על רקע המציאות העגומה, מסתבר כי ההנחיה לחיילים היא שניתן לירות חמישה כדורים בלבד על רחפן כדי להפיל אותו - כשהחשש שעומד מאחורי ההנחיה הזאת הוא שירי לעבר הרחפן יזלוג לשטח המצרי ויוביל לתקרית ביטחונית.

חייל בשטח סיפר ל-i24NEWS כי: "המצב בשטח הרבה יותר חמור ממה שמתארים". חייל אחר הודה: "ראיתי 40 רחפנים מול העיניים ולא היה לי מה לעשות".